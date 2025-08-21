Pesaro, condominio via Vanzolini: ok ai residenti per entrare non accompagnati dai vigili del fuoco

PESARO – Condominio evacuato dopo l’incendio, via libera per i residenti per accedere senza vigili del fuoco.

Emessa oggi, giovedì 21 agosto, l’ordinanza n. 1861 che modifica la “Regolamentazione degli accessi temporanei per i residenti/proprietari” del condominio di via Vanzolini oggetto dell’incendio avvenuto la sera del 16 luglio. Il provvedimento -che aggiorna le precedenti ordinanze (n. 1672 e n. 1695)- è stato adottato dopo le diverse interlocuzioni che l’Amministrazione ha attivato con gli enti preposti per rispondere alle esigenze di vita dei condomini, che avevano richiesto di poter accedere nei propri appartamenti senza essere accompagnati dai vigili del fuoco.

Che è quanto prevede l’ordinanza che riporta: “L’accesso all’edificio sito in via Vanzolini è consentito ai proprietari/residenti degli immobili, senza l’ausilio dei VV.FF., esclusivamente per il tempo strettamente necessario per prelevare gli effetti personali, senza possibilità di stazionarvi o soggiornarvi, prevedendo, in via cautelativa, l’utilizzo di mascherine FFP3”

.Il provvedimento fa seguito anche alla bonifica del vano scale e delle facciate esterne, e del “puntellamento” e messa in sicurezza del solaio del piano seminterrato, avvenuti nei giorni scorsi come da comunicazione che l’Amministratore del condominio ha notificato al Comune.