A Pesaro tornano i concerti del lunedì con orchestre spettacolo e omaggio ai Queen

PESARO – Dal 19 giugno tornano i “Concerti del Lunedì”: 13 appuntamenti con le grandi orchestre d’Italia, promossi dal Comune di Pesaro, Città creativa della musica UNESCO, e da APA Hotels, in piazzale della Libertà fino al 4 settembre.

«Sarà la prima vera estate “di normalità” dopo la pandemia – dice Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza -; e sarà bello “scaldarla” con una rassegna diventata un punto fermo del palinsesto estivo dei pesaresi e dei visitatori». Nata per dare il benvenuto alla settimana di vacanza dei turisti, «col passare degli anni si è trasformata, anche grazie agli interventi di riqualificazione di piazzale della Libertà che lo hanno reso più ballabile e potenziato la funzione aggregativa. Oggi i “Concerti del Lunedì” non sono più solo un benvenuto ma un momento di divertimento in cui pubblico locale e turisti s’incontrano per vivere assieme un’esperienza di autenticità».

A lanciare “l’estate da Capitale” alla Palla sarà il grande evento di lunedì 19 giugno quando, alle ore 21, saliranno sul palco il pesarese Mario Aiudi e il fanese Claudio Morosi, i finalisti “local” di “The voice senior” che, durante la finale di marzo del programma di Rai2 condotto da Antonella Clerici, hanno tenuto incollata agli schermi l’intera provincia.

«È un onore per me poter cantare a Pesaro – ha detto Aiudi -; è la prima volta che mi esibisco nella mia città dopo tanti anni di esperienza all’estero. Sono davvero felice e ringrazio il Comune per quest’opportunità». Un piacere anche per Morosi, «perché Pesaro è la mia seconda città del cuore, sono cresciuto tra il Conservatorio e le viuzze del centro e non vedo l’ora di cantare qui il 19 giugno». Sul palco insieme ai finalisti, ci sarà Roberta Cappelletti, voce regina delle orchestre da ballo e la Big Band composta da 35 musicisti e diretta dal Maestro Dino Gnassi, per un grande show degno di “Un’estate da Capitale” di Pesaro2024.

Paolo Costantini, presidente APA Hotels: «Siamo particolarmente soddisfatti del calendario eventi dei “Concerti del Lunedì”. Grazie alla collaborazione con il Comune, siamo riusciti ad organizzare concerti di qualità che siamo sicuri andranno incontro alle esigenze di turisti, visitatori e cittadini. È la dimostrazione che quando pubblico e privato fanno gioco di squadra, condividendo iniziative e attività, si ottengono risultati importanti. Tredici concerti a partire dal 19 giugno e fino al 4 settembre per arricchire l’offerta turistica e artistica della città per tutta la stagione estiva. Tra cui due performance di cui sono particolarmente orgoglioso: l’apertura con il concerto dei finalisti di “The voice senior” e lo show di Ferragosto con l’esibizione della cover band dei Queen».

PROGRAMMA

Lunedì 19 giugno

I FINALISTI DI “THE VOICE SENIOR”

Evento dedicato ai finalisti di “The Voice Senior” programma di Rai2 condotto da Antonella Clerici.

Sul palco il pesarese Mario Aiudi e il fanese Claudio Morosi insieme alla bravissima Roberta Cappelletti voce regina delle orchestre da ballo. I tre cantanti saranno accompagnati da una Big Band composta da 35 musicisti e diretta dal Maestro Dino Gnassi.

Lunedì 26 giugno

ORCHESTRA SPETTACOLO PATRIZIA CECCARELLI

Un’orchestra che trasmette energia e voglia di ballare. Liscio, cumbia, direttamente dalla Romagna, patria della musica allegra.

Lunedì 3 luglio

D’ANIMOS BAND

Orchestra spettacolo sinonimo di divertimento, allegria, vivacità e simpatia che riesce a coinvolgere e far ballare intere generazioni. Il tutto amalgamato perfettamente con la grinta che solo una professionista come Dania sa donare al suo pubblico sempre numeroso.

Lunedì 10 luglio

BALLAONDA ORCHESTRA

Giovane formazione composta da tre artisti che, per il concerto alla Palla, si amplierà. Molto conosciuta nel mondo del ballo, sta riscuotendo risultati eccellenti in tutte le balere ed è pronta a riempire anche piazzale della Libertà.

17 luglio

ROBERTA CAPPELLETTI ORCHESTRA SPETTACOLO

Roberta è un vulcano inarrestabile: fra serate da ballo, spettacoli vari, programmi televisivi e le splendide crociere con numerosi fan. Sarà alla Palla accompagnata dalla sua band composta da 7 musicisti che portano allegria, divertimento, belle canzoni e buona musica come da tradizione della Romagna.

Lunedì 24 luglio

DANIELA NESPOLO ORCHESTRA SPETTACOLO

Daniela Nespolo è un talento indiscusso e voce inconfondibile. Requisiti giusti per definire un’artista affermata e conosciuta da tutto il mondo del ballo.

Lunedì 31 luglio

I BANDIERA GIALLA con “VOLA CON ME” tour 2023

I loro concerti, da sempre, sono una grande festa, un susseguirsi di emozioni in musica bella da ballare, cantare e ascoltare. Canzoni, coreografie e ritmi sfrenati dagli anni ’60 ai ’90 si alternano al famoso “ballo della mattonella”, ai divertenti balli di gruppo al swing remember.

Lunedì 7 agosto

ANNA MARIA ALLEGRETTI ORCHESTRA BAND SPETTACOLO

Dopo cinque anni con l’orchestra di Moreno il Biondo, sceglie di proseguire la sua strada da solista, aprendo un’orchestra tutta sua oggi tra le più richieste d’Italia grazie a un grande talento.

Lunedì 14 agosto

FABRIZIO GUIDI – ORCHESTRA SPETTACOLO

Il capo orchestra Fabrizio, da 30 anni calca i palchi dei locali e delle piazze in Italia. Fabrizio vive nella provincia di Pesaro Urbino; con la sua orchestra di 9 elementi promette un grande spettacolo nella sua Pesaro sul palco con tantissimi effetti luci, video di effetto scenico, e musica da ascoltare e ballare.

Martedì 15 agosto

CONCERTO DI FERRAGOSTO – QUEENMANIA

L’“European tour” della QueenMania Tribute Band, fa tappa a Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024 per la notte più calda d’estate durante un grande concerto in piazzale della Libertà.

Lunedì 21 agosto

LARA AGOSTINI

Un’orchestra che trasmette al pubblico allegria e simpatia. Costituita da validi musicisti con la loro innata passione per la musica da ballo. Lara e Adamo sono i leader del gruppo che propone dalla musica da ballo

alla musica d’ascolto, con brani nazionali e internazionali.

Lunedì 28 agosto

LUCA BERGAMINI ORCHESTRA SPETTACOLO

Attualmente una delle Orchestre Spettacolo più note in Italia, con numerosi Fan Club (uno anche a Pesaro); propone musica di tutti i generi coinvolgenti nell’ascolto… e per ballare insieme.

Lunedì 4 settembre

PALAZZI BAND MUSICA IN FAMIGLIA

Luciano Palazzi vive a Pesaro e ha frequentato il Conservatorio G. Rossini. Ha coronato il suo sogno di suonare con i suoi 2 figli nelle piazze e nei locali del centro Italia. Le sue caratteristiche? Coinvolgimento, allegria, passione.