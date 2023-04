Pesaro, il Comune si trova un tesoretto da 6,5 milioni di avanzo di bilancio: via ad asfaltature e manutenzioni

L’assessore al Rigore presenta l’avanzo di esercizio dello scorso anno: «Porteremo la variazione in Consiglio per usare le risorse»

PESARO – Un tesoretto da investire. E’ quanto emerge dall’avanzo di amministrazione del Comune di Pesaro.

L’assessore al Rigore Andrea Nobili subito dopo aver tracciato la riga finale della gestione finanziaria 2022 del Comune si dice «Pronto a investire nuove, importanti, risorse su asfaltature e manutenzioni per riqualificare e rendere più bello e sicuro il territorio».

«Chiudiamo il bilancio d’esercizio – spiega – con un avanzo di amministrazione di 68.448.885 euro totali». Un importo che rilascia risorse complessive pari a 6.513.661 euro; di queste, 3.293.259 euro saranno a disposizione degli investimenti, «e verranno subito utilizzate»; 3.220.402 euro sono invece “libere”. «Porteremo la variazione in Consiglio comunale – aggiunge – per usare velocemente i 3,2mln di avanzo legati agli investimenti; di questi 1,5milioni circa, andrà ad aggiungersi al milione già a bilancio per il rifacimento degli asfalti della città». La parte restante andrà alle manutenzioni, «a conferma dell’impegno dell’Amministrazione in questo settore; le risorse andranno a coprire interventi vari, in base alle esigenze e alle priorità che arriveranno dalla città».

Inserite in questa voce anche le “risorse blindate” per il Bilancio partecipativo, «Un progetto a cui vorremmo destinare 200mila euro e in cui crediamo molto – evidenzia l’assessore -. In due anni ha saputo dimostrare sia la capacità progettuale del territorio, quando sia importante la presenza dei Quartieri e come sia virtuosa la collaborazione partecipata al governo della città».

«Ringrazio ancora una volta i pesaresi – conclude Nobili – che continuano a credere nell’Amministrazione e a premiare la qualità dei servizi con un’altissima fedeltà fiscale a cui si deve una quota molto importante dell’avanzo di bilancio».