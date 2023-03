Pesaro, Comune, Alpitour World e Confindustria insieme per il welfare del territorio

PESARO – Una collaborazione tra soggetti pubblici e privati per garantire il benessere dei cittadini, in particolare dei lavoratori. È questo l’obiettivo del progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia da Alpitour World sul bando “Conciliamo” con la partnership del Comune di Pesaro, di Confindustria Pesaro Urbino e dell’Università di Urbino.

«Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024 – come spiegato da Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza – dev’essere anche “capitale dell’accoglienza”. Un obiettivo alto che impone, prima di tutto, il miglioramento del benessere dei propri cittadini e di chi trascorre la giornata lavorativa in questo territorio. Il sostegno offerto dal Comune per il progetto “Conciliamo” rappresenta un tassello di un più ampio progetto di welfare cittadino. Welfare che, insieme alla sostenibilità e all’accessibilità costituisce un elemento essenziale della strategia di Pesaro2024: per una “Natura della cultura” che consenta a cittadini e visitatori di risiedere in un ecosistema a misura di tutti».

Elemento premiante che ha supportato la selezione del progetto, è stata la capacità dell’azienda di ottimizzare la ristrutturazione della sede di Pesaro, anche in funzione dei progetti infrastrutturali e dei servizi presenti nel territorio.

«Siamo una delle realtà più importanti del territorio e siamo fortemente legati al contesto locale, afferma Lucilla Lattanzi, Responsabile HR e Sviluppo Organizzazione Alpitour World. Abbiamo continue interlocuzioni e scambi con le istituzioni e con le altre realtà locali, perché vogliamo contribuire a rendere Pesaro una città migliore e più innovativa. Abbiamo partecipato al Bando #Conciliamo dandoci la possibilità di portare avanti molti progetti per i nostri collaboratori. In particolare, desideriamo favorire la realizzazione di interventi nel contesto dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e quindi sulla produttività delle imprese».

Il progetto #Conciliamo prevede due leve di azione: quelle interne all’azienda che contano una serie di interventi, benefit e azioni di Alpitour World volte a facilitare e migliorare la presenza dei dipendenti nel luogo di lavoro; quelle esterne alla sede, legate quindi al territorio, che ottimizzano strutture e infrastrutture pubbliche che, messe a sistema, favoriscono i dipendenti, ma anche i cittadini, sia nella sicurezza (come il potenziamento dell’illuminazione notturna) di Pesaro, sia nei collegamenti casa-lavoro (come l’utilizzo della Bicipolitana per gli spostamenti), «Uno tra gli indici di sostenibilità locale più diffusi – aggiunge Vimini -; in questo senso la nostra ciclabile può rappresentare per Pesaro una best practice internazionale, proprio per questo abbiamo creato una sinergia tra il progetto Welfare aziendale e il progetto Campaigners (finanziato da Horizon2020 che pone la città come un esempio di lifestyle ambientale a livello mondiale, ndr)».

Tra le attività previste dal progetto anche l’istituzione di un tavolo permanente per la valutazione dell’applicazione e dell’effettivo miglioramento del benessere dei dipendenti di Alpitour World, anche per capitalizzare i risultati e riproporli ad altre realtà.

Secondo Andrea Baroni, direttore Confindustria Pesaro Urbino, «Il progetto realizzato da Alpitour World è la concretizzazione di un sentiment aziendale legato al miglioramento dei luoghi di lavoro che mette la persona al centro. Il concetto di welfare non è un punto di arrivo ma un percorso che va inserito nel moderno concetto di impresa, al di là delle caratteristiche e dimensioni. Crediamo sia strategico che associazioni e pubbliche amministrazioni lavorino insieme per recepire questi segnali e premiare le imprese virtuose che operano nel territorio».