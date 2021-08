Pesaro, spaccio al parco Miralfiore. Giovane in overdose

PESARO – Eroina comprata al Parco Miralfiore, giovane finisce in overdose. Nella notte tra lunedì e martedì una ragazza di 28 anni, nell’abitazione a Santa Maria dell’Arzilla, si è chiusa nel bagno e si è iniettata una dose di eroina. Il padre, non vedendola più uscire, ha iniziato a chiamarla ma non ha ottenuto risposta. Quando ha aperto e ha visto la figlia collassata ha dato l’allarme al 118. Sul posto i medici hanno soccorso la giovane e l’hanno rianamata grazie al Narcan, un antagonista delle sostanze oppiacee.

La giovane per fortuna si è ripresa senza troppe conseguenze. Una ragazza già nota nell’ambito del consumo di droghe. Sul posto è intervenuta anche la Volante per chiarire quale fosse la provenienza della droga. È emerso che la giovane l’aveva acquistata il giorno di Ferragosto da un nordafricano al parco Miralfiore. Non è chiaro se sia una partita tagliata male o se la giovane ne abbia assunta troppa. I poliziotti hanno sequestrato la siringa e stanno cercando di rintracciare il venditore.



Nel pomeriggio di martedì i poliziotti hanno controllato un 27enne in pieno centro a Pesaro, in via Branca. Si trattava di un volto noto, un giovane di Senigallia con precedenti reati tutti legati al consumo e spaccio di droga. Non è chiaro quale fosse il motivo della visita in città, ma il ragazzo aveva con sé un coltellino con una lama retrattile di circa 7 centimetri. Motivo per il quale è stato denunciato per possesso abusivo di oggetti atti a offendere.