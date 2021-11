Pesaro, compra la bici per 30 euro ma finisce denunciato per ricettazione

PESARO – Passeggia in centro storico e rivede la sua bici rubata. Verso le 22,30 di mercoledì (3 novembre) in centro storico un minorenne di origini cinesi veniva riaccompagnato dalla madre di un suo amico verso casa. Nel tragitto però ha visto la sua bici che era stata rubata il 5 ottobre in Piazzale Falcone e Borsellino, la zona della stazione del treno.



Si è avvicinato e ha notato i suoi adesivi ancora presenti sulla canna e sul manubrio. Da un locale è uscito il nuovo “proprietario” che ha chiesto cosa volesse e perchè stesse guardando la bici. Si tratta di un bengalese di 23 anni. La signora e il ragazzino hanno chiamato i carabinieri. Così i militari sono intervenuti ascoltando le due versioni. Il bengalese sosteneva di averla comprata per 30 euro da un altro straniero, ma il giovane ha estratto il telefono con le foto della sua bici. Una prova inequivocabile, tanto che il bengalese è stato denunciato per ricettazione e il ragazzino è tornato in possesso della sua Mountain bike.