Pesaro, i commercialisti e il sostegno per i malati oncologici

PESARO – Grande partecipazione alla serata del cuore organizzata dai commercialisti ed esperti contabili di Pesaro e Urbino a Villa Rinalducci e dedicata alla raccolta fondi per la onlus Adamo, l’associazione che dal 2004 si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici.

Un contributo prezioso quello che i professionisti pesaresi hanno consegnato direttamente nelle mani della presidente di Adamo, Donatella Menchetti. «L’incontro con il mondo dei commercialisti ed esperti contabili della nostra provincia non sarà facilmente dimenticato per l’ospitalità, la cordialità e solidarietà profuse a sostegno della nostra associazione – commenta Menchetti – Sento il piacere e il dovere di ringraziare il presidente dell’Ordine Marco Luchetti ed il presidente della Fondazione dei commercialisti Athos Lazzari, tutti i consiglieri e gli iscritti, per l’aiuto consistente che hanno voluto devolverci affinché il nostro lavoro in domiciliare sul territorio possa proseguire».

«L’evento di Villa Rinalducci testimonia ancora una volta la volontà della nostra categoria di giocare un ruolo sempre più di primo piano nella società civile – spiega Luchetti – sia sul fronte della solidarietà, ma anche su tanti altri fronti. Non a caso, lo stesso sindaco di Fano Massimo Seri, durante la nostra assemblea annuale di approvazione del bilancio, ha ribadito l’importanza strategica del ruolo sociale dei commercialisti e ha auspicato la necessità di una nostra maggiore presenza ai tavoli istituzionali».