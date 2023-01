Pesaro, nasce il comitato provinciale Pd per sostenere la candidatura di Elly Schlein

PESARO – Verso la scelta del nuovo segretario Pd. In provincia di Pesaro oltre 100 a sostegno di Schlein.

E’ stato presentato nella sede della Federazione Provinciale Pd a Pesaro, il comitato provinciale “Pesaro e Urbino Parte da Noi per Elly Schlein” come segretario del Pd.

Ad oggi sono circa 100 i sostenitori tra cui iscritte e iscritti al Pd, amministratori ed elettori del centrosinistra, rappresentanti della società civile e delle associazioni che «ritengono fondamentale che il partito ritrovi la sua vera identità puntando sulla partecipazione attiva e sul vero coinvolgimento delle persone per dar vita a un partito rinnovato, coinvolgente e plurale. Il sostegno che sta ricevendo questa candidatura, travalica i limiti delle iscritte e degli iscritti al Pd e raggiunge anche molte elettrici ed elettori delusi dal centrosinistra e che vorrebbero una svolta decisiva del partito e che vedono in Elly Schlein la figura adatta a guidare questa svolta».

Tra i sostenitori Erica Magi e Davide Giuliani, come referenti provinciali, Giuseppe Paolini presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Filippo Sorcinelli sindaco di San Costanzo, Camilla Murgia assessora di Pesaro, tanti amministratori del territorio e la società civile, composta da donne, uomini, giovani della nostra provincia.

«La linea rappresentata da Elly Schlein è quella di portare la politica fuori dai palazzi, in strada, nei circoli, costruendo un Partito Democratico aperto, accogliente, utile e radicato nei bisogni delle persone. Un partito femminista, ecologista e che difenda i diritti di tutte e tutti. Lavoro, contrasto alla precarietà, lotta alle diseguaglianze, tematiche femminili, sostenibilità ambientale, difesa dei beni e servizi pubblici fondamentali devono tornare ad essere temi centrali del Partito Democratico, per un presente e un futuro più giusto, per tutti».