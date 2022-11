Pesaro, è in coma la 14enne coinvolta nell’incidente a Ponte Valle

PESARO – E’ in coma la 14enne rimasta coinvolta in un grave schianto a Ponte Valle. La ragazzina di Mombaroccio, che lotta tra la vita e la morte in un letto d’ospedale al Torrette di Ancona, era in una delle due vetture che nella mattinata di martedì scorso si sono scontrate sulla Sp 32 in via Ponte della Valle.

Ad aver la peggio le occupanti della Ford Fiesta condotta da un 19enne dove viaggiava anche la ragazza. Alla guida dell’altro veicolo un 40enne. Tutta da chiarire la dinamica: sul posto erano intervenuti una pattuglia della polizia locale, una squadra dei vigili del Fuoco per estrarre le due persone rimaste incastrate all’interno dell’auto e il personale del 118.



Nello schianto sono rimaste ferite tre persone: mentre due di loro sono state trasferite al San Salvatore di Pesaro, per la 14enne si è reso necessario il trasporto d’urgenza in eliambulanza al nosocomio regionale di Torrette. Sono ore di grande apprensione per tutta la comunità di Mombaroccio che si è stretta intorno alla famiglia. Nella serata di giovedì si è tenuta anche una veglia di preghiera mentre sui social sono tantissime le testimonianze di affetto nei riguardi della ragazzina.