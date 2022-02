Pesaro, coltellate in faccia al rivale in via dell’Acquedotto: arrestato

PESARO – Aggredisce a coltellate il presunto rivale in amore, arrestato.

Il fatto è avvenuto domenica (6 febbraio) alle 16,30 nella zona di via dell’Acquedotto dove stazionano alcuni camper di nomadi e di persone che vivono di espedienti.

Qui un 50enne già noto per vari precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha invitato un conoscente di 40 anni. Ma i toni si sono subito scaldati per presunti motivi di gelosia perché il 40enne avrebbe avuto una storia fugace con la ragazza del 50enne. Quest’ultimo ha preso un coltello da cucina dal camper e ha aggredito il rivale. I fendenti sono stati sferrati sul volto del 40enne, ma per fortuna la lama non era di quelle a punta e si sarebbe piegata evitando guai molto seri.



È stato chiamato il 118 per le cure del caso. Il 40enne è stato portato al pronto soccorso per suturare le ferite e i medici hanno concesso una prognosi di 15 giorni. La scena è stata vista da diverse persone presenti alla pista di Pump Track della zona.

Nel frattempo i sanitari, visto il tipo di ferite, hanno subito allertato la Questura che è intervenuta in via dell’Acquedotto e ha ricostruito subito la vicenda partendo dalle testimonianze della vittima. Il 50enne era ancora sul posto e alla vista degli agenti ha reagito con violenza. È stato quindi arrestato per lesioni aggravate dall’utilizzo di un’arma, ovvero il coltello da cucina, e per resistenza a pubblico ufficiale.