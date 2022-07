Pesaro, colpo da 50 mila euro in una abitazione in centro: i ladri portano via oro e contanti

PESARO – Furto pesante in un’abitazione in via Barignani, in pieno centro storico. I ladri nel pomeriggio di giovedì hanno colpito in due abitazioni approfittando dell’assenza dei proprietari poco prima dell’ora di cena.



In via Barignani hanno forzato la porta d’ingresso per entrare all’interno della casa. In poco tempo hanno iniziato a rovistare ovunque alla ricerca di cose di valore. Ben presto hanno trovato nei cassetti i contenitori che contenevano gioielli e altri monili d’oro e del contante. Poi sono scappati per le vie del centro storico. Al rientro a casa i proprietari hanno dato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti per i rilievi del caso.



Secondo le prime stime si tratterebbe di un furto quantificabile in circa 50.000 euro di valore tra contanti e preziosi.

Verranno visionate le numerose telecamere che si trovano in centro storico.



I carabinieri sono stati anche allertati per un secondo furto questa volta in via Napoli nella zona del lungomare. Anche in questo caso i ladri hanno forzato la porta e sono entrati quando i proprietari non c’erano. Hanno potuto agire indisturbati e hanno messo tutto a soqquadro aprendo armadi e cassetti finché non hanno trovato il loro obiettivo. In questo caso hanno portato via ori e altri gioielli per un valore di circa 5.000 euro. Poi hanno provato nell’appartamento affianco ma non hanno preso nulla.

Non è chiaro se i due colpi, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, siano collegati e messi a segno dalla stessa banda o se siano autori distinti.