Da Pesaro la proposta di collaborazione PD e M5S. «Qui dimostriamo che è fattibile»

PESARO – Prove di alleanza, Pesaro laboratorio italiano. «La collaborazione tra Pd e M5S è fattibile. All’opposizione saranno più incisivi se faranno un progetto condiviso» Parola dell’assessore all’Innovazione e alla Partecipazione del Comune di Pesaro Francesca Frenquellucci. La pentastellata 45enne è entrata nella giunta di centrosinistra, guidata dal presidente di Ali Matteo Ricci, a febbraio 2020. Un modello che, a suo dire, si potrebbe replicare anche a Roma.

«Se ci saranno le condizioni per una collaborazione sui temi posso confermare che qui a Pesaro ha funzionato- ha aggiunto alla Dire – La decisione spetta comunque al capo politico Giuseppe Conte, ma dalla mia posizione posso solo testimoniare la fattibilità nel territorio e il buon risultato. All’opposizione saranno più incisivi se faranno un progetto condiviso. Non si può trasportare automaticamente ciò che accade in una città media come Pesaro al Paese ma in questa fase, dopo l’esito elettorale, penso sia giusto prendere spunto anche dagli esperimenti locali che stanno funzionando».