Pesaro, colf aggredita con un sasso. Indaga la Polizia

La donna trasportata in codice rosso in ospedale, sul posto agenti e tecnici della Scientifica per provare a ricostruire quanto possa essere accaduto. Prelevata una telecamera di videosorveglianza presente in zona

PESARO – Aggressione ai danni di una donna questa mattina 26 aprile a Pesaro in via Montenevoso: la ferita, a quanto trapela una colf 55enne di nazionalità italiana, è stata trasportata con un codice rosso in ospedale. Sul posto si è portata la Polizia per comprendere quanto possa essere avvenuto.

I rilievi dei tecnici della Polizia in via Montenevoso La Polizia in via Montenevoso

La donna potrebbe essere stata colpita con un sasso. Le indagini, con i tecnici della Scientifica in loco, sono in corso. Prelevata a tale scopo la telecamera di videosorveglianza di una villetta adiacente il luogo dove la signora è stata rinvenuta, per verificare l’eventuale presenza di immagini utili.