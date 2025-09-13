Pesaro, clochard trovato morto sotto il ponte del Foglia
Pesaro
Cronaca Pesaro

Pesaro, clochard trovato morto sotto il ponte del Foglia

Aveva 56 anni, era accampato in una tenda. Una vita ai margini con tante difficoltà. Disposta l'autopsia

Di Luigi Benelli -

PESARO – Un cloclard, un 56enne nato in Svizzera ma a Pesaro fin da ragazzino, è stato trovato morto sotto il ponte del fiume Foglia.

Viveva da tempo in una tenda, solo. Una vita difficile e ai margini. Qualcuno, passando, ha notato quel corpo inanimato, riverso a terra.

L’uomo viveva in uno spiazzo dell’argine del fiume, a qualche metro sotto la strada del Lungofoglia che prende il nome di via Giovanni Caboto. La telefonata è arrivata al centralino dei vigili del fuoco poco prima delle 17 di sabato. La squadra giunta sul posto, dopo aver verificato che l’uomo a terra non dava segni di vita, ha allertato a sua volta i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, i cui operatori sanitari, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Inutile ogni tentativo di rianimarlo.

Con i vigili del fuoco e il 118 è arrivata anche una pattuglia della squadra volante della polizia per compiere accertamenti sulle circostanze che hanno portato al ritrovamento e sulla natura del decesso. Non sono state trovate tracce che possano far pensare a una morte violenta o ad altre presenze. Probabilmente il 56enne ha avuto un malore senza possibilità di chiedere aiuto, ma sulle origini di quel malore è stata disposta dall’autorità giudiziaria l’autopsia per cercare di chiarire le cause.

Il 56enne clochard era un nome noto alle forze dell’ordine con alle spalle un passato problematico e travagliato che in lo aveva anche portato a fare uso di sostanze stupefacente.

Ti potrebbero interessare