Pesaro, cioccolato fondente al posto dell’hashish. L’acquirente punta il coltello contro il pusher

PESARO – Compra la droga ma si ritrova un pezzo di cioccolato fondente. Minaccia il venditore con un coltello alla gola.

Tutto è partito mercoledì sera dopo la richiesta di aiuto da parte di un cittadino straniero che riferiva di trovarsi dentro l’ufficio postale di piazza del popolo, costretto sotto la minaccia di un coltello a prelevare del danaro. La volante della Polizia è arrivata sul posto e in base alle descrizioni fornite si è messa sulle tracce dell’uomo che alla vista della pattuglia ha cercato di dileguarsi, non prima di essersi disfatto del coltello.

Le hanno permesso di appurare che un 28enne della Costa D’Avorio aveva tentato di estorcere denaro a un altro straniero per via di una vendita finita male. Il pusher aveva scambiato hashish con ciccolato fondente. L’acquirente pretendeva indietro i 30 euro pagati così sotto la minaccia di un coltello lo ha condotto dapprima ad uno sportello bancomat e in seguito dentro l’ufficio postale. L’aggressore però, sprovvisto di mascherina protettiva, veniva invitato a lasciare il salone ed attendere fuori. Questo dettaglio ha permesso alla vittima di chiamare il 112 e consentire l’arresto in flagranza per il reato di tentata estorsione aggravata e portarlo alla circondariale di villa Fastiggi. L’arresto è stato convalidato e l’uomo, gravato di precedenti resta in carcere.



Nel pomeriggio di venerdì durante i controlli al Parco Miralfiore, una volante della polizia, ha fermato due uomini di nazionalità nordafricana. Dal controllo emergeva che uno dei due era gravato da un mandato di cattura emesso dalla procura di Milano, per reati contro il patrimonio, mentre l’altro era in Italia clandestino. Entrambi condotti in ufficio, uno è stato portato in carcere per l’espiazione della pena emessa, mentre l’altro destinato ad un ordine di espulsione.