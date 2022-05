Pesaro, cinque linee di navette per collegare la città alla spiaggia

PESARO – Parcheggi difficili da trovare, ecco le navette. Il Comune presenta la strategia integrata di mobilità che metterà in campo, anche per il 2022, le navette gratuite collegate ai parcheggi scambiatori dislocati in città per «vivere al meglio un’estate da record, nel segno della sostenibilità e della sicurezza» sottolinea Enzo Belloni, assessore all’Operatività. Confermate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Adriabus, le cinque linee “San Decenzio-Viale Trieste”, “San Decenzio-Sottomonte”, “Mare Notturna”, “Porto-Baia Flaminia” e “Riviera del San Bartolo”, «Fondamentali per garantire la sicurezza, ridurre il traffico, l’inquinamento e aiutare le famiglie e i turisti a raggiungere senza stress la spiaggia e le attività economiche della zona». Soprattutto nei prossimi mesi, «quando la città ospiterà numerose manifestazioni che si susseguiranno da giugno a settembre (dal CaterRaduno all’UlisseFest, da Popsophia a Candele sotto le stelle, dal Rof a La 1/2 Notte Bianca dei Bambini, etc) attirando visitatori da tutta Italia».

Enzo Belloni, assessore all’Operatività

Per accoglierli al meglio, le navette raggiungeranno i diversi spazi per la sosta, tra cui «lo strategico parcheggio di Villa Marina, gratuito, che stiamo ultimando, capace di contenere fino a 200 auto, a due passi dal mare» aggiunge Belloni. Confermati anche gli spazi di Sottomonte, che saranno aperti proprio a partire da questo sabato 21 maggio (“Ex CPA” e Imprevisto, vicino all’omonima Cooperativa), per un totale di 160 posti auto. Spazi che conteranno, dall’11 giugno, anche quelli previsti dal parcheggio dell’istituto alberghiero Santa Marta, grazie alla rinnovata disponibilità della Provincia di Pesaro-Urbino e dell’Istituto.

L’impegno assunto negli anni precedenti dall’Amministrazione comunale e da Pesaro Parcheggi viene confermato anche per questa stagione garantendo la gratuità del servizio da lunedì a venerdì (eccetto festivi) nei mesi di maggio, giugno e settembre. Per i mesi di luglio e agosto è previsto il pagamento della tariffa (1^ ora 1€; 2^ e 3^ ora 0.75€;

4^ ora e successive 0.50€ – pagamento anche con app Phonzie e Mycicero). Per i mezzi a due ruote, la sosta è consentita e gratuita nel park “Ex CPA” e “Santa Marta”. Gli orari di apertura sono dalle 8 alle 20.

Il parcheggio di Campo di Marte, in Baia Flaminia, sarà a pagamento dalle ore 9 alle ore 21, il sabato e la domenica, a partire da sabato 18 giugno a domenica 4 settembre con le seguenti tariffe: per la 1^ ora 1,05€; per le successive 1,25€ (sosta minima 30 minuti 0,30€).

DATE E ORARI NAVETTE

La linea “Riviera del San Bartolo” transiterà ogni 30 minuti, con partenze dall’area archeologica di Colombarone dalle 9:00 alle 19:00. La navetta sarà attiva tutti i fine settimana di giugno e luglio (sabato e domenica); ad agosto effettuerà le corse i seguenti giorni 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, 28.

La linea “San Decenzio-Viale Trieste” transiterà ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica) a partire dal 4; a luglio e agosto si svolgeranno quotidianamente; a settembre la navetta effettuerà il percorso sabato 3 e domenica 4.

La linea “San Decenzio-Sottomonte” transiterà ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:15, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica) a partire dal 4; a luglio e agosto si svolgeranno quotidianamente; a settembre la navetta effettuerà il percorso sabato 3 e domenica 4 e sabato 10 e domenica 11 settembre.

La linea “Porto-Baia Flaminia” transiterà ogni 15 minuti con partenze dalla Darsena del Porto, dalle 9:00 alle 20:45 negli ultimi due settimana di giugno (18 e 19; 25 e 26 giugno); in tutti i weekend di luglio e agosto; sabato 3 e domenica 4 settembre.

La linea “Mare Notturna” transiterà ogni 30 minuti con partenze da viale Vienna dalle 20:50 alle 23:50 (l’ultima corsa termina a 00:16 in viale Vienna). La navetta sarà attiva sabato 11, domenica 12, sabato 18, domenica 19 e, dal weekend successivo tutti i giorni fino ad agosto. A settembre correrà sabato 3 e domenica 4.