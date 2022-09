Pesaro, ciclabile di via Fratti: via alle procedure per la gara da mezzo milione

Rotatoria all'altezza di via Madonna di Loreto, fila di alberi e marciapiede. Ecco come cambia la via in nome della sicurezza

PESARO – Ciclabile di via Fratti, iniziate le procedure negli uffici tecnici per definire le modalità di gara, con le quali individuare la ditta che avvierà il cantiere. Il lavoro vale mezzo milione di euro.

Il tratto di ciclabile prevista lungo il torrente Genica è stato stralciato rispetto al progetto originario perchè le prescrizioni che arrivavano dall’ente competente, indicavano la realizzazione del ponticello non a livello dell’argine del Genica, ma rialzato di 1,50 metri. Un’operazione che rischiava di compromettere anche il finanziamento concesso, con una scadenza per la realizzazione dell’intervento. E per questo il Comune ha optato per stralciare quel tratto di pista.

L’amministrazione comunale di Pesaro si era aggiudicata un cofinanziamento regionale su questo progetto, un contributo a cui si è aggiunto un mutuo del credito sportivo a tasso zero, per un ammontare totale di 500mila euro. I lavori ai sottoservizi sono stati svolti da Marche Multiservizi hanno creato disagi e code, ma ora ci siamo. L’obiettivo è anche quello della sicurezza: far rallentare le auto.

All’incrocio con via Madonna di Loreto, il punto più pericoloso, teatro in più occasioni di incidenti stradali, verrà realizzata una rotatoria. Sul lato mare lungo via Fratti troveranno posto un marciapiede, e a fianco una pista ciclabile, oltre ad una fila di alberi, che separeranno e proteggeranno gli spazi riservati alla mobilità debole, rispetto alla carreggiata stradale. Sull’altro versante, ancora alberi, marciapiede e i parcheggi.