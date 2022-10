Pesaro, cibi avariati e problemi igienici: una denuncia e trenta multe ai locali vicino alla stazione

La polizia locale sta controllando la zona da agosto rilevando varie irregolarità anche in barberie. Sospesi alcuni negozi

PESARO – Cibi avariati e condizioni igieniche fatiscenti, una denuncia e trenta multe ai locali multietnici della zona della stazione.

La polizia Locale dell’Unione Pian del Bruscolo, nel mese di agosto ha avviato un’attività di controllo degli esercizi commerciali insediati nell’area della Stazione Ferroviaria. I locali, tra pubblici esercizi, esercizi di vicinato con vendita alimentare e acconciatori, presentavano diversi problemi sia dal punto di vista igienico che amministrativo.

In particolare, è stata denunciata la proprietaria di un minimarket che deteneva alimenti sia di origine animale che di origine vegetale, in avanzato stato di scongelamento, quindi con un grande difetto nel rispetto della catena del freddo, determinando potenziali pericoli per la salute degli acquirenti. Gli alimenti ed i congelatori sono stati tutti sequestrati impedendo di fatto la prosecuzione dell’attività di vendita di cibi congelati.

Sono state controllate anche 3 barberie. In tutti i casi i problemi igienici ed amministrativi riscontrati, hanno indotto le autorità a sospendere l’attività chiedendo il ripristino di condizioni di pulizia. I negozi dovranno rimanere chiusi fino a quando non saranno in grado di dimostrare di aver sanificato e pulito i locali.

Il pesce decongelato

I due esercizi di preparazione e vendita alimenti non avevano problemi igienici, la loro situazione sanitaria era in regola, ciò nonostante sono state trovate violazioni di carattere autorizzativo e di pubblicità che hanno indotto le autorità a contestare diversi verbali.

L’operazione ha portato in tutto alla contestazione di circa 30 violazioni di carattere amministrativo per aver violato norme della Legge Regionale sul commercio e regolamenti comunali che disciplinano le attività di vendita e servizi alla persona.

I controlli, svolti unitamente ai tecnici ASUR Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione, si inseriscono in un più ampio contesto di attività volta al contrasto di situazioni di turbativa del decoro e pericolo per la sanità pubblica, nonché per la sicurezza delle persone.

Le operazioni non sono completate ed altri esercizi saranno ispezionati in futuro.