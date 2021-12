PESARO – Chiude il forno Malandrino dopo 90 anni di attività. Ad annunciarlo è lo stesso Daniele Malandrino con un messaggio social. «È con tristezza e immenso dispiacere che vi comunichiamo che il nostro Forno, dopo 90 anni di attività, sabato 18 dicembre, sfornerà per l’ultima volta il pane. Volevamo ringraziare di cuore tutti I nostri clienti che ci hanno onorato in questi anni favorendoci e vi auguriamo il meglio per le vostre vite. Nella società di oggi caratterizzata dall’apparire abbiamo cercato, per voi e per noi, di usare sempre il meglio delle materie prime senza mai ricorrere alla chimica facendo il pane come “una volta”».

Lo storico forno sulla Flaminia e a Pantano chiuderà i battenti, il segretario Confcommercio Davide Ippaso parla di una perdita importante per il commercio pesarese. «Questa è una notizia che a me personalmente fa molto male. Conosco Daniele da una vita. So quanto questo lavoro per lui fosse passione, anche se è una professione difficile che ti prosciuga di tutte le tue risorse psico/fisiche. Per me è un amico, un fratello. Una chiusura che non riesco a digerire. La “sconfitta” di un uomo che per anni ha urlato la sua rabbia contro un sistema economico/politico marcio che non aiuta le attività a resistere, a vivere serenamente il quotidiano. Daniele è stato per me un grande, l’ho apprezzato sempre sia nel lavoro che nella vita. Un uomo con tanti valori, pilastri di un esistenza da cui prendere esempio. Se questa è la fine dei puliti, getto la spugna, il sistema ha vinto».