Pesaro, chiede scusa dopo l’aggressione al pronto soccorso

PESARO – Aggressione al pronto soccorso, il giovane arrestato chiede scusa ma fa scena muta davanti al giudice. L’altro giorno un 20enne pesarese, arrivato in ospedale dopo un incidente, ubriaco ha preso per il collo un infermiere e ha dato in escandescenze scaraventando oggetti e spaccando un plexiglass. Davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha chiesto scusa per quanto fatto. Arresto convalidato, per il giovane nessuna misura cautelare.

Sul caso il consigliere Andrea Biancani sottolinea. «Mi preme esprimere la mia piena solidarietà. Purtroppo medici e infermieri, oltre a lavorare in condizioni difficili a causa della carenza del personale che spesso li costringe a turni massacranti e a tensioni continue, sono anche costretti a subire delle vere e proprie aggressioni fisiche e verbali.

Voglio nuovamente ringraziarli per la dedizione e per la professionalità che ogni giorno mettono nel garantire la nostra salute, la nostra vita e quella dei nostri cari».