Pesaro, lasciano le chiavi di casa in auto e i ladri svaligiano l’appartamento

PESARO – La giornata al mare, ma le chiavi rimaste dentro l’auto sono un invito a nozze per i ladri.

Una coppia di pesaresi ha parcheggiato l’auto nella zona di Sottomonte per poi passare la domenica in spiaggia. Un malvivente ha preso di mira il loro mezzo, ha aperto lo sportello per poi trovare le chiavi di casa. Una volta aperto il cruscotto è stato facile trovare il libretto di circolazione da cui rintracciare l’indirizzo dell’abitazione dei due.



Chiavi in mano e indirizzo dell’appartamento, il malvivente si è recato nella zona di Soria, ha aperto l’abitazione e ha potuto frugare attentamente in cerca di soldi e preziosi. Non era certo un malvivente improvvisato perché il copione messo in atto fa pensare un vero e proprio professionista.

Del resto aveva portato con sé anche una smerigliatrice con cui ha aperto la cassaforte che si trovava nell’appartamento. Da qui ha prelevato circa 1.500 euro in contanti e alcuni monili in oro del valore ancora da quantificare ma per alcune migliaia di euro.



La coppia, finita la giornata di mare, ha ripreso l’auto ed è andata a casa. Solo in questo momento si sono accorti di quello che era accaduto e del furto subito con la cassaforte ritrovata tagliata in due.

Il furto è stato denunciato alla polizia che è intervenuta con la squadra volante per i rilievi del caso. Si cercheranno elementi utili per rintracciare il ladro. Verranno visionate anche eventuali telecamere della zona così come a Sottomonte.

Le forze dell’ordine raccomandano di non lasciare mai le chiavi dentro l’auto, un invito troppo facile per i malviventi.