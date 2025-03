Pesaro, chi va a piedi o in bicicletta o partecipa ad eventi culturali avrà sconti nei negozi

PESARO – A Pesaro chi va al lavoro in bicicletta, chi utilizza i mezzi pubblici, chi visita musei, chi si dedica al volontariato, chi studia con impegno viene premiato. Pesaro riconosce l’importanza delle azioni individuali nella creazione di valore pubblico. Come? Grazie ai WOM, cioè punti che i cittadini possono collezionare in modo anonimo come riconoscimento del valore delle proprie azioni. Con i WOM possono poi ottenere sconti e agevolazioni presso le attività economiche della città.

A presentare l’iniziativa è il sindaco Andrea Biancani, che spiega: «Il Comune vuole promuovere stili di vita sostenibili, l’attenzione per l’ambiente e la partecipazione attiva alla vita cittadina, attraverso iniziative che incentivano comportamenti virtuosi e responsabili, come ad esempio andare al lavoro a piedi o in bicicletta raddopia i WOM. Oppure partecipare ad eventi culturali, fare volontariato. Azioni che favoriscono la mobilità sostenibile, la salute, l’arricchimento culturale e l’impegno civico. L’Amministrazione ci crede e pensiamo che sia una grande opportunità per i cittadini, anche di risparmio».

WOM è una innovativa piattaforma digitale che nasce per riconoscere il valore pubblico delle azioni individuali tutelando la privacy e garantendo l’anonimato degli utenti. Promossa da Comune di Pesaro, Casa delle Tecnologie Emergenti, Università di Urbino e DIGIT srl, ha lo scopo di incentivare comportamenti virtuosi e di «mettere in rete le imprese locali – spiega l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci -. Aderendo alla piattaforma, infatti, si crea un circuito virtuoso tra cittadini e attività commerciali. I WOM non hanno controvalore in denaro, ma possono essere spontaneamente riconosciuti come voucher dai negozianti. Funzionano, cioè, come un incentivo per scambiare valore all’interno della città, stimolando un’economia più equa, circolare e partecipativa. I WOM possono essere usati per ottenere sconti e vantaggi presso gli esercenti aderenti, spingendo più persone a frequentare negozi, ristoranti e servizi locali».

Clicca QUI per la mappa dei negozi che accettano WOM

Come collezionare i WOM? I WOM vengono raccolti in WOM Pocket, un’applicazione gratuita disponibile per Android e iOS che può essere installata liberamente, senza alcuna forma di registrazione. L’applicazione consente di collezionare e utilizzare WOM scansionando specifici QRcode associati a luoghi, eventi o azioni che contribuiscono alla creazione di valore sociale. L’applicazione non tratta dati personali e garantisce l’anonimato degli utenti.

«Cittadini e turisti possono guadagnare WOM anche visitando i musei e i luoghi della cultura e partecipando ai tanti eventi culturali che animano la città. – afferma l’assessore Daniele Vimini – Con questo intendiamo rendere evidente l’importanza della partecipazione attiva, che contribuisce in modo decisivo al successo e alla qualità di qualsiasi iniziativa».

Sostenibilità è un’altra parola chiave di WOM, come dimostra la nuova iniziativa presentata oggi in conferenza stampa, che premia chi si sposta a piedi o in bicicletta. WOMfit è l’applicazione che utilizza i sensori dello smartphone in modo anonimo per capire quanto tempo trascorri a piedi o in bici e convertirlo in WOM. Non trasmette i dati e non traccia gli spostamenti, ma ha bisogno dei permessi di accesso ai sensori per riconoscere le attività. Dopo i primi 15 minuti, ogni minuto vale un WOM per salute e benessere. Ma se gli spostamenti a piedi o in bici vengono fatti nell’ora di punta, e cioè dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 19.30, i punti raddoppiano. «Camminare e pedalare offre numerosi benefici per la salute fisica e mentale. La mobilità sostenibile è utile all’ambiente e migliora la qualità della vita. Spostandoti a piedi o in bicicletta non si producono emissioni, si riduce il traffico e si adotta uno stile di vita più attivo», hanno sottolineato l’assessora alla Mobilità Sara Mengucci e alla Sostenibilità Maria Rosa Conti.

«WOM è uno dei progetti introdotto a Pesaro da CTE Square, la Casa delle Tecnologie Emergenti, nel corso del 2024 – dice Alessandro Bogliolo, coordinatore scientifico del progetto – Ora è giunto a maturazione ed è venuto il momento di metterlo a disposizione della città. L’uso diffuso dei WOM favorisce la coesione sociale, la partecipazione attiva in azioni di interesse collettivo, e la consapevolezza del valore delle proprie azioni. Pesaro è la prima città in cui si utilizzano tecnologie digitali anonime per creare un ecosistema di innovazione sociale in cui tutti possono fare la propria parte.”

La piattaforma WOM è implementata e gestita da DIGIT SRL innovativa, Società benefit, Spin-off dell’Università di Urbino, sulla base dei risultati di studi e ricerche condotti presso l’Università di Urbino.

Informazioni e supporto: pesaro@wom.social

WOM Pocket per Android e iOS https://wom.social/

WOMfit per Android e iOS https://wom.social/applications/womfit