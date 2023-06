Pesaro, certificazione di parità di genere per aziende e organizzazioni: seminario in Provincia

PESARO – La certificazione di parità di genere. Una nuova opportunità a disposizione delle organizzazioni e delle aziende. È questo il tema del seminario in programma mercoledì 7 giugno, alle ore 17,nella sala Pierangeli della Provincia (viale Gramsci 4, Pesaro).

L’iniziativa è organizzata dalla consigliera di parità provinciale Romina Pierantoni in collaborazione con Inclusione Donna, Confapi Pesaro e Ordine dei Consulenti del lavoro di Pesaro Urbino, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Pesaro. «Con la legge 162 del 2021 – spiega Pierantoni – è stato introdotto lo strumento della certificazione della parità con l’obiettivo di incentivare le aziende ad adottare politiche adeguate per ridurre il gap di genere. Si tratta di uno strumento per misurare, valutare e rendicontare la parità di genere in azienda attraverso una serie di indicatori chiave. L’obiettivo è avviare un percorso virtuoso di cambiamento culturale nella propria organizzazione per raggiungere l’equità di genere e beneficiare di vantaggi concreti, tra cui sgravi fiscali e punteggi premiali in gare di appalto. Approfondiremo il tutto con l’aiuto di esperti e addetti ai lavori».

Sono previsti i saluti della prefetta di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, del presidente della Provincia Giuseppe Paolini, dell’assessora alla Gentilezza del Comune di Pesaro Camilla Murgia e della presidente Donne Imprenditrici Confapi Pesaro Alice Ercolani. Interverranno Sila Mochi (Inclusione Donna), Sergio Giorgini (Studio associato Giorgini), Francesca Foschi (Confapi Pesaro). Introduce e modera Romina Pierantoni. L’incontro è valido per la formazione continua dei Consulenti del lavoro.