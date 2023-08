Pesaro, cercano una bici rubata e trovano la droga: arrestato 35enne

PESARO – Lo cercano per una bici rubata, trovano la droga.

Nel pomeriggio del 8 agosto è stata eseguita un’operazione di polizia che ha visto la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Pesaro e Urbino e del Commissariato di P.S. di Fano.



Gli operatori si sono recati nell’abitazione di un cittadino rumeno indagato per il reato di ricettazione al fine di eseguire la perquisizione e sequestro disposta dalla locale Procura della Repubblica. La perquisizione domiciliare dava esito negativo circa l’oggetto ricercato, una bici elettrica provento di furto. Ma permetteva di rinvenire e sequestrare 90 grammi di hashish, di cui parte già divisa in dosi, nonché un bilancino elettrico e materiale per il confezionamento che l’uomo teneva all’interno dell’abitazione.

Il 35enne residente a Pesaro veniva così tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella mattina del 9 agosto il giudice, in attesa dell’udienza di dibattimento, convalidava l’arresto. L’uomo è stato rimesso in libertà.