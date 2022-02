Pesaro, cerca di entrare in tribunale col Green pass della madre: denunciata

PESARO – Entra in tribunale mostrando il Green pass della madre, denunciata. Il fatto è accaduto mercoledì quando una donna era attesa a palazzo di Giustizia per un appuntamento agli uffici giudiziari. La guardia giurata della Fenice Security Service Emilio Sarrubba ha chiesto alla signora di mostrare il Green pass, così come da regolamento. -Ma l’applicazione ha rilevato una data di nascita di una signora di 76 anni e un nome diverso da quello fornito dalla donna per l’accesso in tribunale.

La donna infatti ha 56 anni e l’aspetto non era quello di un’anziana. Così è stata chiamata la volante della Polizia mentre la donna stava cercando di andare via. Gli accertamenti hanno portato a scoprire che lei non era provvista del lasciapassare verde e aveva tentato di entrare con quello della madre. È stata quindi denunciata per sostituzione di persona.



La polizia è intervenuta anche nei pressi della stazione ferroviaria dove ha effettuato un controllo nei confronti di un pregiudicato. Nel baule dell’auto l’uomo aveva una mazza da baseball, motivo per cui è stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere.