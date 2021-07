Pesaro, il centrodestra propone la riqualificazione di piazza Redi: mozione bocciata

PESARO – Riqualificazione di piazza Redi, la maggioranza in Consiglio dice no. Era questo l’oggetto della mozione (respinta con 7 voti favorevoli e 14 contrari) presentata dai consiglieri Andreolli, Dallasta, Andrea Marchionni, Biagiotti, Totaro. «Bisogna agire su un’azione di manutenzione forte – spiega il consigliere Andreolli – soprattutto per quanto riguarda i porticati, che hanno un forte interesse pubblico in quanto il centro commerciale all’aperto più grande della città (dopo il centro storico, ndr). Vogliamo dare risposte concrete, e volgiamo restituire decoro alla zona».

Una zona anche al centro di alcuni fatti di cronaca legati a una baby gang che ha imperversato per settimane tra scorribande, furti, gesti incivili fino ai provvedimenti del daspo per tre giovani.

Luca Pandolfi, Forza Pesaro #ungranbelpo’: «Si descrive il degrado, ma ci siamo dimenticati della parte costruttiva che è stata portata avanti in questi anni. Ad esempio, nel 2017 l’amministrazione ha asfaltato e messo mano all’illuminazione dei portici. Per quanto riguarda gli atti vandalici, ricordo l’importante lavoro fatto dalla polizia locale e altre forze dell’ordine. L’impegno sulla piazza è già previsto con servizi sociali e giovanili e investiremo ancora di più sulla manutenzione perché piazza Redi è importante per la città».

Enzo Belloni, assessore all’Operatività: «Piazza Redi non è una zona degradata, tutto quello che possiamo fare per venire incontro ad un polo importante della città è continuare ad investire sulla manutenzione e sulla sicurezza. L’amministrazione deve fare la sua parte, ma il sentimento generale deve essere quello di prendersi cura del luogo in cui si abita. I portici sono area privata ad uso pubblico: l’illuminazione è stata sistemata e abbiamo un accordo con MMS per la pulizia settimanale. Disponibili ad avviare un discorso di collaborazione con i condomini per i porticati. Piazza Redi è una zona della città da portare sul palmo della mano».