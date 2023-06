Pesaro, il centrodestra: «Pronti a governare la città, la giunta Ricci ha fallito»

PESARO – Il centrodestra pronta alla sfida per governare la città. I gruppi Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Prima c’è Pesaro hanno sottolineato in conferenza stampa la volontà di essere l’alternativa di governo della città. E lo fa citando il risultato di Ancona.

Giulia Marchonni (Prima c’è Pesaro) ha sottolineato: «Il risultato d’Ancona conferma che il centrodestra se si presenta unito è in grado di vincere e sa governare. C’è un filo diretto tra città, regioni e nazioni a guida centrodestra e questo è evidente anche nelle Marche. Vogliamo partire dall’ascolto e dalla concretezza. Qui a Pesaro la sinistra ha offeso il centrodestra e i cittadini hanno visto che è possibile cambiare passo».

Dario Andreolli della Lega ha rilevato: «C’è grande entusiasmo e responsabilità, l’obiettivo è costruire una proposta alternativa e capace di interpretare il sentimento di cambiamento e discontinuità che si è registrato ad Ancona. Ci sono tante analogie, noi vogliamo ascoltare la città, il mondo civico, associativo e imprenditoriale per costruire la proposta. Del resto il fallimento della giunta Ricci è evidente: ovvero il non aver portato a realtà le promesse fatte».

Daniele Malandrino di Fdi ha spiegato che «c’è fiducia, tanti pesaresi si chiedono se saremo in grado di ripetere risultato di Ancona. Ne siamo convinti, la squadra lavora sui programmi e sulle problematiche della città, con risposte alle esigenze di Pesaro».

Michele Redaelli (Fi) ha parlato di un «fallimento amministrativo che è sotto gli occhi di tutti, ci sono incompiute e opere mai partite. Mancano le basi come le manutenzioni e i servizi. Questo dà l’idea di una amministrazione in débâcle. Un fallimento politico della giunta che passa le sue giornate a litigare tra loro. Se il candidato sarà Biancani, sarà un percorso di continuità, ampiamente finito. Noi vogliamo valorizzare il mondo civico, i quartieri e non solo».

Quanto al candidato sindaco, il centrodestra è compatto: «Siamo in una fase d’ascolto, potrà arrivare dal mondo politico o dal mondo civico. Sceglieremo il meglio per costruire l’alternativa di governo».