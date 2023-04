Pesaro, il centrodestra: «No ad altri bandi per il food truck sul San Bartolo»

PESARO – Parco San Bartolo, l’opposizione chiede un progetto complessivo di valorizzazione e boccia il bando per il food truck.

«Per rilanciare i borghi e le frazioni del Parco serve una strategia ed un progetto globale e non iniziative spot calate dall’alto, tipiche di chi non è abituato all’ascolto – rilevano i consiglieri comunali di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima c’è Pesaro e gruppo misto rispondendo al consigliere Mariani, ex presidente del Parco, che ha proposto ulteriori bandi per food track in ogni frazione del Parco – Chiediamo all’amministrazione comunale di non procedere con altri bandi senza un vero progetto e senza aver predisposto, in accordo con l’ente parco, un documento che valuti l’opportunità di implementare i servizi in alcuni luoghi idonei all’interno del Parco, dopo aver ascoltato gli esercenti che già operano ed i residenti. Le scelte vanno fatte nell’interesse di una comunità e non per “ripicca” nei confronti di qualcuno».

Per i consiglieri «il bando per il food track di Fiorenzuola è stata una palese forzatura calata dall’alto, il caso più assurdo vista la presenza di numerose realtà storiche che erogano servizi di ristoro, al contrario di altre aree del quartiere dove i servizi sono carenti. Su questo i cittadini e gli esercenti che abbiamo incontrato sono stati molto chiari: per loro si tratta di un vero e proprio dispetto e provano estrema delusione per il fatto che il comune abbia operato questa scelta».



L’opposizione chiude: «Ci fa piacere che anche il consigliere Mariani, dopo anni di silenzio in cui ha ricoperto il doppio ruolo di consigliere comunale e presidente del parco, ora, all’improvviso, decida di allinearsi non solo rispetto alle proposte già avanzate dal centrodestra cittadino sul tema del food truck, ma anche all’obiettivo della nuova direzione del Parco di valorizzazione di tutte le frazioni che nel passato sono state abbandonate. Fa sorridere che questa tematica venga fuori da chi avrebbe potuto operare da anni verso questa direzione e che invece non ha mai avanzato alcuna proposta in tal senso alla maggioranza di cui fa parte. Perché la sua proposta non è stata portata all’attenzione della Giunta Comunale prima del bando food track nel parcheggio di Fiorenzuola, il posto meno adatto, più caotico e dove già esiste una ricca offerta alimentare? Basta con l’improvvisazione che crea solo disagi ed incertezze a quegli imprenditori che hanno già investito negli anni per valorizzare il Parco San Bartolo. Le attività di Street food sono un valore aggiunto laddove offrono dei servizi aggiuntivi o integrativi a quelli esistenti e non quando creano solo una concorrenza non necessaria».