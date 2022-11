Pesaro, cento bici rubate trovate in un capannone. Ecco le foto per riconoscere la propria

PESARO – Cento bici rubate trovate in un capannone. Ecco le foto per poter richiedere il proprio mezzo.

La polizia locale dell’Unione Pian del Bruscolo è impegnata nell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per il rinvenimento di circa 100 biciclette in un magazzino nella zona industriale di Via Toscana. L’operazione è stata avviata dalla Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Pesaro, quando nel periodo estivo erano stati trovati rifiuti di ogni tipo accatastati in un opificio della zona industriale. Tra questi erano ammassate un considerevole numero di biciclette di cui alcune in buono stato.

Già nel mese di luglio il sequestro dei velocipedi aveva permesso la restituzione di alcuni di essi, riconosciuti dai legittimi proprietari, ai quali erano state rubate mesi prima.

Ora l’indagine si è sviluppata con un addebito per ricettazione al sospettato proprietario dell’immobile che non ha saputo giustificare la presenza di un tale numero di biciclette.

Tutti i veicoli sono stati tolti dalla sua disponibilità, attraverso un sequestro disposto dal GIP del Tribunale e sono state ricoverate in un luogo dove verranno custodite sino al termine del procedimento penale ovvero fino a quando non vengano reclamate dal proprietario.

Una delle bici rubate

Per il riconoscimento è possibile consultare la pagina dedicata del Comune di Pesaro e poi rivolgersi alla polizia locale di Pesaro – Reparto G.E.A. . Le biciclette saranno restituite solo con una denuncia di furto che sia stata declinata prima del 20.05.2022 .

Il link per la consultazione delle foto è: http://www.comune.pesaro.pu.it/viabilitaemobilita/citta-della-bicicletta/bici-rinvenute/