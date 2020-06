Cena o aperitivo a 50 metri di altezza? A Pesaro arriva Dinner in the sky

Verrà posizionato in piazzale della Libertà dal 5 al 12 luglio. Gli organizzatori: «Abbiamo investito in sicurezza per rispettare le normative anticontagio»

PESARO – Una cena a 50 metri d’altezza con vista mozzafiato sul mare. Sale l’attesa per ‘Dinner in the sky’, il ristorante tra le nuvole che farà tappa a Pesaro dal 7 al 12 luglio.

L’attrazione sbarcherà in piazzale della Libertà, cuore pulsante del lungomare pesare, regalando a tutti i commensali un’esperienza indimenticabile: gustare un pranzo o sorseggiare un aperitivo a 50 metri di altezza, con il panorama del mare Adriatico che si staglia all’orizzonte, a due passi dal villino Ruggeri, capolavoro del liberty italiano, e dalla celebre ‘Grande Sfera’ del maestro Arnaldo Pomodoro.

Il tutto in completa sicurezza. Lo staff di Dinner in the sky Italia, infatti, ha messo a punto uno speciale sistema di paratie mobili per assicurare il pieno rispetto delle norme anti-contagio e il distanziamento intepersonale tra gli avventori che saliranno in cima alla speciale piattaforma. In vendita proprio in queste ore gli ultimi biglietti per un pranzo, una cena, un aperitivo o un apericena targato ‘Dinner in the sky’. La durata degli eventi varia da un minimo di 30 minuti ad un’ora e 15 minuti. I prezzi partono da 59 euro. In tavola i commensali troveranno varie proposte (carne, pesce): il tutto preparato dalle mani dei migliori chef pesaresi. Tra di loro anche Umberto Carriera, gestore di cinque diversi locali disseminati tra l’entroterra e la Riviera. Nel bicchiere, invece, vini e bollicine di un’azienda del territorio, la ‘Conventino Monteciccardo’, specializzata in vini biologici. Ma le sorprese non finiscono qui. Al loro arrivo, infatti, i commensali troveranno infatti ad attenderli l’hair designer Andrea Campisi, pronto a personalizzare trucco e parrucco degli ospiti.

“Pesaro dall’alto è bellissima e quest’anno si potranno ammirare i tanti spazi che faranno la differenza, in questa estate di rinascita dopo l’emergenza sanitaria di questi mesi – commenta il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci – Ringrazio Dinner in the Sky per aver scelto la nostra città, sarà un’esperienza unica per chi vorrà vivere questa emozione, ammirando dall’alto le bellezze pesaresi”.

“Dopo oltre tre mesi di lockdown vofrremmo offrire ai pesaresi e ai turisti la possibilità di godersi un momento di completo relax e spensieratezza in una location unica e suggestiva – dicono i responsabili di ‘Dinner in the sky Italia’, Stefano Burotti e Anna Bercea – Per questo motivo abbiamo deciso di investire molte risorse sul fronte della sicurezza per garantire un’esperienza unica e appagante e allo stesso tempo il rispetto delle normative per il contenimento del contagio. Siamo pronti a fare la nostra parte per rendere indimenticabile l’estate 2020 e restituire un sorriso alle persone”.

Dinner in the sky

Dinner in the sky’, il format ideato da David Ghysels famoso ormai in tutto il mondo (Dubai, Bruxelles, Londra, Las Vegas sono solo alcune delle città dei 70 Paesi che hanno ospitato l’attrazione), fa tappa per la prima volta a Pesaro dopo il grande successo di pubblico riscosso nel 2019, anno di debutto per l’Italia. I commensali arrivano alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento.

Durante i mesi di lockdown, gli organizzatori di ‘Dinner in the sky’ non sono comunque rimasti con le mani in mano e, anzi, hanno voluto portare un loro personale contributo alla lotta al Covid-19, donando i proventi della vendita di 10 aperitivi in quota a favore dell’ospedale di Pesaro. “Un piccolo gesto che però ci sembrava doveroso fare in un momento di grandissima difficoltà”.

Le prevendite degli eventi Dinner in the Sky sono disponibili su: dinnerinthesky.it Info prenotazioni tavoli e sessioni 3279985801

Info per noleggio eventi privati e logistica 3277370492