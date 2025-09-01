Pesaro celebra l’81° anniversario della Liberazione: il programma e le storie

PESARO – La città si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione di Pesaro dal nazifascismo avvenuta il 2 settembre 1944. Ecco allora le iniziative ufficiali organizzate dal Comune di Pesaro: alle 17 il sindaco depone una corona al Monumento alla Brigata Maiella – Piazza Alfieri; alle 17,30 Monumento alla Resistenza – Piazza Falcone e Borsellino – deposizione corone; alle 17,45 Sacrario dei Caduti per la Libertà – Piazzale Collenuccio – deposizione corone.



Ci sarà anche un saluto di un rappresentante delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma; il saluto di un rappresentante dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e infine quello del sindaco di Pesaro Andrea Biancani.

Alle 18,30 in Piazzale Collenuccio un Momento di preghiera in memoria dei Caduti. Presterà servizio un Picchetto d’Onore dell’Esercito Italiano. Le cerimonie saranno accompagnate dalla Banda di Colombarone.

ANPI Pesaro Urbino, Anpi Pesaro e Anpi Cattolica-Valconca in collaborazione con la Biblioteca “V. Bobbato”, Iscop e la Fondazione XXV aprile, vogliono ricordare un episodio di Intelligence organizzata dalla OSS americana e messa in atto da militari della Marina italiana, Reparto d’Assalto San Marco, e Partigiani del nostro territorio, una collaborazione che poi si è protratta fino alla liberazione di tutto il territorio che si affaccia sul mare Adriatico fino a Venezia. Appuntamento a Palazzo Gradari il 2 settembre alle 21.

«Facciamo riferimento alla Operazione Packard che nei giorni immediatamente precedenti l’attacco alla Linea gotica è riuscita con vero successo a penetrare nella zona in cui ancora i tedeschi freneticamente cercavano di completare le installazioni difensive e contattare i partigiani che avevano disegnato le mappe con grande precisione e consegnarle al Comando alleato in procinto di muoversi per il superamento della Gotica. Vogliamo far conoscere un evento positivo che si conclude grazie a questa sinergia con un successo che ha permesso di salvare molte vite umane. Il superamento della Linea difensiva costruita dai tedeschi costerà un numero molto grande di vite umane, i cimiteri di guerra presenti ci raccontano di giovani proveniente da tanti paesi anche lontanissimi che qui perderanno il loro futuro per assicurarlo a noi, la nostra popolazione ha sofferto enormemente l’occupazione tedesca e la violenza fascista, lo sfollamento, i bombardamenti e le distruzioni, la fame e la miseria, i partigiani si sono battuti per ritrovare la dignità e contribuire alla conquista della libertà e finalmente della democrazia in un paese da ricostruire. Per questo pensare a momenti in cui è sembrato che la fiducia e il coraggio di tanti uomini di diversa appartenenza potessero operare per concludere positivamente una guerra devastante, ci permette di pensare che si possa costruire un domani di pace e conoscere e ringraziare chi può averci solamente fatto ipotizzare che questo sia possibile».