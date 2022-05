PESARO – Via ai lavori alla barra di foce del Foglia per rimuovere il tappo che ostacola l’uscita e l’ingresso dei natanti. Approvata la convenzione Regione Comune per pulire la foce del Foglia. «Un importante risultato a cui lavoriamo da tempo – spiega Michele Redaelli, consigliere comunale di Forza Italia – Grazie all’intervento della Regione si possono avviare i lavori di pulizia». Su proposta dell’assessore regionale alla Difesa del territorio Stefano Aguzzi, la giunta regionale ha deliberato lo schema di convenzione tra la Regione Marche e il Comune di Pesaro per l’attuazione degli interventi finalizzati alla movimentazione del materiale periodicamente accumulato alla foce del fiume Foglia. Il Comune di Pesaro eseguirà i lavori e la Regione riconoscerà al Comune l’80% dei canoni riscossi dai concessionari per coprire le spese.

«Siamo contenti di questo risultato – afferma il consigliere Redaelli – i lavori sono assolutamente necessari, sia per il passaggio delle imbarcazioni, ma anche e soprattutto per dare forza al lavoro di prevenzione e tutela ambientale nel quale l’assessore Aguzzi si sta impegnando con continuità interpretando al meglio la sensibilità di Forza Italia su queste tematiche».

Soddisfatto anche il consigliere regionale Andrea Biancani: «Ringrazio l’assessore regionale Aguzzi per aver sottoscritto il protocollo e ho già sentito l’assessore comunale Pozzi per sollecitare da subito una prima pulizia. Con l’inizio della stagione estiva, infatti, molti cittadini stanno rimettendo le barche in acqua e il tema della sicurezza dell’uscita dal fiume diventa urgente. Mi auguro che i tempi amministrativi per rendere operativo il protocollo non siano troppo lunghi e che il Comune parta con i primi interventi già tra qualche settimana, anche se le risorse regionali dovessero tardare, visto che ora sono garantite grazie all’accordo. Riuscire a effettuare una pulizia costante della barra di foce sarà un grande segno di attenzione verso i tantissimi pesaresi che ormeggiano nel Foglia la loro imbarcazione aiutando a tenere puliti gli argini e viva la tradizione marinara della città.

Il percorso legislativo per ottenere questi risultati può sembrare semplice ma quando si parla di fiume e ambiente le cose sono sempre complesse, perchè si intrecciano diverse normative. Per questo ho dovuto presentare 3 proposte di legge specifiche, di cui 2 nella precedente legislatura e l’ultima più di recente, condivisa e sottoscritta anche dai Consiglieri regionali Vitri e Baiocchi».