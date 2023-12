Pesaro, dal CaterCapodanno al presidente Mattarella: ecco i primi appuntamenti della Capitale della Cultura

PESARO – Dal cenone al CaterCapodanno fino al presidente Mattarella. Pesaro mette in piazza i primi appuntamenti dell’anno da Capitale della Cultura.

Il calendario dell’anno di Pesaro 2024 fissa le sue prime date: il 31 dicembre con il cenone popolare a 35 euro pronto a far scendere in piazza del Popolo pesaresi e il CaterCapodanno firmato Rai Radio2; il 20 gennaio con la Cerimonia inaugurale di Pesaro 2024, che apre alle 11.30 insieme al presidente Mattarella e che prosegue tra cantautorato, balli e dj set fino a tarda ora.

Un menù di Capodanno «ricchissimo, nazionale, speciale, unico e di altissimo livello. Che aprirà lo straordinario anno della Capitale italiana della cultura 2024», hanno spiegato il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini presentando l’iniziativa. «Si parte con il cenone popolare – dicono -. Abbiamo deciso di aggiungere un servizio in più per coloro che vorranno mangiare prima dello spettacolo in piazza del Popolo, mettendo a disposizione due spazi comunali: il Bocciodromo di via dell’Acquedotto e la palestra Carducci per una capienza complessiva di circa 600 posti». Il cenone, che inizierà alle 20, sarà «realizzato grazie alla collaborazione dei gestori dello spazio del Bocciodromo e Gulliver». Poi dalle 21.30 alle 3 di notte in piazza del Popolo, con il CaterCapodanno,in diretta nazionale su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre e organizzato in collaborazione con Amat. «Con i conduttori Sara Zambotti e Massimo Cirri, saranno sul palco Colapesce e Dimartino, Valerio Lundini e I Vazzanicchi, poi i dj set di Elia Trebbi e Toni Grandolfo» dicono.

«Pronti a portare a Pesaro il gruppo dell’anno – Colapesce e Dimartino – e il suo nuovo meraviglioso album che, con uno Splash, ci farà passare al 2024 – precisano Sara Zambotti e Massimo Cirri di Caterpillar di Rai Radio2. Ad anticiparlo sarà Valerio Lundini accompagnato dai musicisti pazzeschi della formazione de I Vazzanikki, che tornano in città con una scaletta capodannesca dalle 21.30». Questo l’orario in cui avrà inizio la diretta, «Da piazza del Popolo cercheremo di far risuonare le tematiche care al popolo di Caterpillar e a La natura della cultura di Pesaro 2024». A partire dalla Pace, «che ci porterà a Gerusalemme, dove incontreremo la scuola di musica Istituto Magnificat, le sue ragazze e i suoi ragazzi ebrei, cristiani, e musulmani. Bambini e giovani che suonano insieme, ancora oggi dopo il 7 ottobre grazie a padre Armando Pierucci, frate francescano musicista e compositore, cittadino onorario di Pesaro che ha messo in scena la sua penultima opera» sottolinea Vimini. La piazza si sposterà poi a Nova Gorica e Gorizia per collegarsi con don Luigi Ciotti di Libera contro le mafie e con il suo messaggio per la legalità durante la Marcia della Pace che muoverà proprio dalla Capitale europea della Cultura 2025. Un tema che sarà snocciolato anche durante l’intervento di Isabella Conti, sindaca di San Lazzero di Savena (BO) «che, combattendo l’evasione fiscale ha permesso che il suo Comune avesse disponibili gratuitamente degli asili nido» precisa Cirri. A Pesaro ci sarà anche il primo e unico «coro civico di contribuenti, diretto dal maestro Michele Dell’Utri composto da pesaresi che pagano le tasse» scherza il conduttore di Radio2. Alla formazione, il compito di «Scambiare parole alte con la piazza sui temi della cultura. Per costruire un messaggio di “fine d’anno” in cui risuoneranno anche le parole del presidente Mattarella». Si parlerà di contrasto alla violenza sulle donne durante il CaterCapodanno che chiamerà sul palco Rosalba Taddeini psicologa dell’Osservatorio di Differenza Donna, che risponde al 1522; «Con lei racconteremo il ruolo del numero antiviolenza e stalking, durante un piccolo momento di servizio» precisa Zambotti. Si parlerà anche di ambiente e sostenibilità insieme a Ferdinando Cotugno, giornalista di Domani, impegnato a seguire la COP28. Si parlerà di speranza, con Alessandro Bergonzoni, «grandissimo operatore culturale che in poche parole condenserà la fiducia per un buon anno».

E si ballerà e canterà fino allo scoccare della mezzanotte e oltre, accompagnati dal sound dei dj set di Elia Trebbi e Toni Grandolfo fino alle 3 del primo giorno dell’anno.

Poi il 20 gennaio, alla Vitrifrigo Arena: «Una data da segnare in agenda – sottolinea Ricci -. Ci sarà la cerimonia inaugurale della Capitale italiana della Cultura con il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, musica e spettacolo. Aperta a tutti gratuitamente, con posto nominativo, per motivi di sicurezza. Il tagliando sarà a disposizione nelle biglietterie del circuito Vivaticket (anche online), alla biglietteria del Teatro Rossini, o al Tipico. Tips negli orari di apertura». La giornata di festa, «proseguirà a fasce orarie, secondo gusti generazionali. Entrata libera, senza prenotazione ma con ingresso regolato da un conta persone, dalle 17 in poi: a quell’ora inizierà il concerto di Max Gazzè (gratis), dall’ora di cena (20.30) si ballerà con l’Orchestra Casadei (gratis), poi la festa per i più giovani con Rosa Chemical (a pagamento, dalle 23.30) e dj importanti». Infine l’appello agli albergatori: «Aprite qualche albergo in più, perché già per il Capodanno non si trovano posti, e dobbiamo accogliere quante più persone possibili per l’avvio del 2024 e per la Capitale italiana della Cultura».

> INFO

CENONE POPOLARE DEL CATERCAPODANNO

Data: domenica 31 dicembre 2023

Orari: dalle ore 20 alle ore 22

Luoghi: Bocciodromo Concordia – Via dell’Acquedotto 13; Palestra Carducci – Viale XI Febbraio 68.

Menu: antipasto con tortino di verdure e carpaccio di carne; lasagne di verdure; pasticciata e pomodori in graten; tiramisù; acqua, vino e calice di spumante.

Costo: 35 euro, pagamento in loco.

Prenotazioni entro giovedì 28 dicembre al numero 351.7673854.

CATERCAPODANNO

Data: domenica 31 dicembre 2023

Orari: dalle 21.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 3 dell’1 gennaio 2024.

Luogo: piazza del Popolo.

Info: Evento a ingresso libero e gratuito; in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

> GIORNATA INAUGURALE DI PESARO 2024

Data: sabato 20 gennaio 2024

Luogo: Vitrifrigo Arena – Via Y. A. Gagarin, sn.

Cerimonia inaugurale

Orari: Ore 11.30 (ingresso ore 10.30) – Cerimonia di inaugurazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;

Ingresso: gratuito, tagliando di accesso obbligatorio disponibile dalle ore 10 di mercoledì 27 dicembre, online su Vivaticket.com; presso la biglietteria del Teatro Rossini (tel. 0721.387621 – Aperture: il 27 e 28 dicembre con orario 10/13 e 17/21; 29 e 30 dicembre con orario 17/19.30; 1 gennaio 17/21; i giorni 3, 4, 5, 6 gennaio con orario 17/19.30; 7 gennaio con orario 10/13 e 17/18. Chiusa il 24, 25, 26 e 31 dicembre 2023 e il 2 gennaio 2024), presso Tipico.Tips (tel. 0721.34121 – Aperto tutti i giorni con orario 9.30/13 – 15.30/20. il 26 dicembre aperto con orario 10/13 e 16.30/20. Chiusure: 25 dicembre 2023; 1 gennaio 2024); presso tutte le biglietterie del circuito Vivaticket.

Pesaro in festa

Orari: Ore 17 – Max Gazzè in concerto; Ore 20.30 – Orchestra Casadei;

Ingresso: gratuito, fino a esaurimento posti.

Once a Year

Orari: Ore 23.30

Ingresso: a pagamento, info sui biglietti da mercoledì 27 dicembre.