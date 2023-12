Pesaro, cassonetti in fiamme: sul posto Vigili del Fuoco e Polizia

PESARO – Vandali in azione a Pesaro nella notte a cavallo tra l’8 e 9 dicembre. Erano circa le 1.30 quando i Vigili del Fuoco locali sono stati chiamati ad intervenire per l’incendio di alcuni cassonetti nel piazzale di un supermercato.



Sul posto è giunta una squadra con due autobotti che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Alcune auto parcheggiate nelle vicinanze hanno riportato danni per irraggiamento termico. Presente sul posto la Polizia di Stato. Da chiarire le cause anche se l’ombra del dolo sembra l’ipotesi più probabile.