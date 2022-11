ll caso riguarda l’interruzione in anticipo della gestione quinquennale del parco acquatico. Il consigliere Malandrino: «Il Comune rimedia una battaglia legale e zero euro»

PESARO – Sunset Island, dopo i tentativi di riscossione coattiva da parte del Comune la battaglia si sposta in tribunale.

Il caso riguarda l’interruzione in anticipo della gestione quinquennale del parco acquatico. Il canone complessivo sarebbe stato di 105 mila euro, da versare a Pesaro Parcheggi per tramite della Sunset Island. A carico del gestore c’erano l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, la stipula delle assicurazioni, le spese contrattuali, di gestione e le utenze. Pesaro Parcheggi, dal canto proprio, aveva acquistato l’attrezzatura e si era fatta carico anche dei costi di montaggio, da recuperare tramite il canone di concessione. Restava l’ultima annualità.

Il consigliere Malandrino aveva presentato un’interrogazione a cui il Comune aveva risposto di aver provveduto a un primo sollecito di pagamento il 23 dicembre 2019 e successiva intimazione di pagamento il 2 dicembre 2021.

Pertanto era stata avviata procedura di recupero coattivo delle somme attraverso avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento dei canoni dovuti. La società si è opposta a questa richiesta e dunque si andrà davanti al giudice per stabilire chi dovrà pagare il debito.

Il consigliere Daniele Malandrino commenta: «Alla mia interrogazione in merito risposero che si erano attivati per recuperare i soldi ma hanno rimediato solo una battaglia legale e zero euro».