PESARO – Sunset Island, un caso ancora da chiudere. È scattata la riscossione coattiva della somma.

Riguarda l’interruzione in anticipo della gestione quinquennale del parco acquatico. Il canone complessivo sarebbe stato di 105 mila euro, da versare a Pesaro Parcheggi per tramite della Sunset Island. A carico del gestore c’erano l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, la stipula delle assicurazioni, le spese contrattuali, di gestione e le utenze. Pesaro Parcheggi, dal canto proprio, aveva acquistato l’attrezzatura e si era fatta carico anche dei costi di montaggio, da recuperare tramite il canone di concessione. Restava l’ultima annualità.

Il consigliere Malandrino ha presentato un’interrogazione a cui ha risposto il vicesindaco Daniele Vimini: «Il Comune ha provveduto a un primo sollecito di pagamento il 23 dicembre 2019 e successiva intimazione di pagamento il 2 dicembre 2021».

«È stata avviata procedura di recupero coattivo delle somme attraverso avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento dei canoni dovuti. L’avviso è stato opposto dai gestori della struttura. È stata inoltre formulata richiesta di escussione della polizza fidejussoria prestata dalla Sunset Srl».

«Si ricorda, infine – ha concluso Vimini -, come in base all’art. 3 della convenzione, la durata dell’affidamento sia pari a 5 annualità in scadenza a settembre del corrente anno».