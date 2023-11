Pesaro, alla caserma Del Monte la cerimonia per il Giorno dell’Unità d’Italia

Appuntamento il 4 novembre per ricordare i valori di chi si è sacrificato per il bene della patria

PESARO – La cerimonia per ricordare l’Unità d’Italia. Nella giornata di sabato 4 novembre 2023 si svolgerà a Pesaro, alla Caserma “Aldo Del Monte”, la cerimonia per celebrare il Giorno dell’Unità d’Italia e la Giornata delle Forze Armate. Nell’intento di condividere sentimenti e valori comuni con la cittadinanza, il 28° reggimento “Pavia” aprirà le porte della caserma dalle ore 9 alle ore 13 dove sarà allestita una mostra di mezzi e materiali delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.



Sempre all’interno della Caserma verrà celebrata una cerimonia militare, che avrà inizio alle ore 10.30 e che si svolgerà alla presenza del Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, e del Comandante del 28° reggimento “Pavia”, Colonnello Antonio Di Leonardo.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

La cerimonia sarà come sempre caratterizzata dall’alzabandiera alla presenza di un reparto d’onore interforze in armi composto da personale dell’Esercito, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Penitenziaria.

L’Ufficio Scolastico Provinciale consentirà alle scolaresche di partecipare alla cerimonia celebrativa dove è previsto anche un intervento degli studenti.

Nell’occasione sarà deposta, sempre all’interno della Caserma, una corona in memoria dei Caduti. Alle ore 9.30 della stessa giornata e prima dell’inizio della cerimonia militare, presso il Salone Nobile di Palazzo Gradari, il Prefetto inaugurerà la mostra “Il portale delle memorie”. La memoria storica della Provincia di Pesaro e Urbino, organizzata ed ideata dal Presidente e dal Consiglio provinciale di Assoarma.