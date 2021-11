Pesaro, casa Tabanelli cerca volontari per garantire accoglienza ai poveri

Appello della Caritas per sostenere il progetto inclusivo e per aiutare quante più persone possibili

PESARO – Accoglienza e inclusione, a partire dal 22 Novembre “Casa Tabanelli” avrà bisogno della presenza di volontari per poter garantirne il suo corretto funzionamento e poter ampliare il numero di persone da poter ospitare. Casa Tabanelli è una struttura di proprietà dalla Fondazione Lions per la solidarietà e gestita da Fondazione Caritas Pesaro, sita in via Grande Torino 11 a Pesaro.

«La struttura offre 18 posti e nasce come risposta ai fondamentali e primari bisogni di vita delle persone che versano in condizioni di povertà offrendo loro un luogo caldo dove mangiare e dormire – spiegano Andrea Mancini e Emilio Pietrelli di Caritas – La possibilità di essere ospitati per un lungo periodo permette, inoltre, di costruire insieme agli ospiti, percorsi personalizzati di reinserimento sociale con l’obiettivo di rafforzamento dell’autonomia personale e del miglioramento delle proprie condizioni di vita.

Dai mesi successivi al lockdown del 2020, un piccolo numero di persone ha vissuto in semi-autogestione dentro la casa, ma con l’inverno alle porte e un’adeguata campagna di vaccinazione degli ospiti, ci piacerebbe garantire a più persone la possibilità di trovare un riparo notturno e una possibilità di ripartire. Questa possibilità sarà possibile solo se troveremo il modo di garantire una presenza maggiore di volontari disponibili a dedicare del tempo per questo progetto».

Le proposte di adesione all’attività di volontariato presso casa Tabanelli sono 2: volontario per una notte al mese: al volontario sarà chiesto di passare una serata in compagnia degli ospiti della casa, dormire presso la struttura e preparare la colazione all’indomani, prima di chiudere la struttura

Volontario per una colazione: al volontario sarà chiesto di recarsi presso Casa Tabanelli di prima mattina, preparare la colazione per gli ospiti e chiudere la struttura.

Per informazioni caritas.pesaro@gmail.com o telefonare al numero: 0721/64613