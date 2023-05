Pesaro, in casa con la ladra che tenta di chiamare la complice: raggiro sventato

PESARO – In casa con la ladra che chiama la complice ma alla fine riesce a sventare il furto. Una signora di 77 anni, residente nella zona di piazza Redi, è stata vittima di un tentativo di raggiro. La donna stava rientrando a casa con la busta della spesa quando è stata avvicinata da una quarantenne di origini straniere. La donna si era offerta di aiutarla a portare su la spesa. E le aveva detto che stava aspettando il fratello che sarebbe dovuto arrivare a minuti.

La signora sulle prime ha rifiutato ma vista l’insistenza della quarantenne alla fine ha ceduto. Una volta arrivate in casa la truffaldina ha preso la anziana sotto braccio per portarla verso il balcone. Nel frattempo ha iniziato a chiamare qualcuno e soprattutto voleva tenere la porta di casa aperta. La proprietaria di casa l’ha chiusa ma lei ci ha riprovato ad aprirla nuovamente. A quel punto la potenziale vittima ha capito che qualcosa non andava e che l’obiettivo era distrarla per far entrare una complice. Così ha chiuso la porta con due mandate e ha detto qualcosa per sventare il furto e il raggiro.

Una frase che ha avuto subito un effetto perché la truffatrice è scappata capendo che non c’erano possibilità di mettere mano a eventuali soldi, gioielli o quant’altro. La signora ha chiamato la polizia che ha cercato le due donne nella zona di piazza Redi e Montegranaro. Una brutta esperienza.