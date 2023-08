Pesaro, a casa 700 grammi di cocaina: scatta l’arresto per un 50enne pesarese

PESARO – Trovato con 700 grammi di cocaina in casa, 50enne disoccupato arrestato.



Venerdì sera gli agenti della squadra mobile della Questura di Pesaro hanno stretto il cerchio sul pesarese, ritenuto al centro di un giro di spaccio.

I poliziotti hanno agito all’inizio del weekend quando è noto che il consumo di cocaina cresce per via della movida e delle uscite serali. L’uomo è stato quindi fermato al casello di Pesaro, pensando che stesse tornando da un viaggio di approvvigionamento. Ma la perquisizione in auto ha dato esito negativo: non aveva nulla con sé. Così i poliziotti sono andati nella sua casa nel quartiere di Torraccia. Il 50enne è stato sin da subito collaborativo e non è stato difficile trovare una borsa dove all’interno c’erano 700 grammi di cocaina di ottima qualità divisa in confezioni. In casa anche bilancini di precisione e una cospicua somma in contanti vicina ai 20 mila euro, ritenuti chiaramente provento di spaccio.

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato il 50enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. La droga, una volta tagliata e piazzata sul mercato, sarebbe potuta fruttare circa 70-90 mila euro, vista la qualità.

L’arresto è stato convalidato e il 50enne è rimasto in carcere.