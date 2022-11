Pesaro, caro bollette: +230% di richieste di installazione di impianti fotovoltaici

PESARO – Svolta green e paura del caro bollette. Con un aumento del 230% nel solo primo trimestre del 2022, la provincia di Pesaro e Urbino si colloca ai primi posti nel centro Italia per la richiesta di installazione di impianti fotovoltaici. La richiesta è forte tanto nel settore pubblico quanto in quello privato ed è spinta dalle detrazioni fiscali.

Alla base di questo boom ci sono i vantaggi legati all’implementazione di questa tecnologia, emersi in modo più evidente in questo contesto di crisi energetica. «I risparmi immediati sulle bollette – dice il responsabile di CNA Impianti Pesaro e Urbino, Fausto Baldarelli – l’ammortamento dei costi in 4-6 anni e la produzione di energia pulita garantita per 40 anni praticamente gratuita dopo aver ammortizzato il costo iniziale, hanno dato una spinta incredibile a questo tipo di installazioni».

Alla luce di questa aumentata richiesta servono anche competenze professionali da parte degli installatori per i quali le richieste di montaggio di impianti fotovoltaici sono triplicate negli ultimi mesi.

Per questo la CNA, in collaborazione con SolarEdge ed il Confidi Uni.co. ha organizzato un seminario di aggiornamento professionale rivolto alla categoria degli installatori che si è tenuto alla CNA di Marotta. hanno parlato l’ingegner Alvise Della Via (pre sales e project manager della Solaredge technologies) e Paolo D’Onofrio, manager pr il centro Italia della Solaredge.

Un altro seminario è stato organizzato dalla CNA ed è in programma la prossima settimana sempre alla CNA di Marotta.