Pesaro, torna il Carnevale dei ragazzi. Ecco le modifiche al traffico

PESARO – Carri, colori, caramelle e grande festa. Appuntamento a domenica 2 marzo, con la 68^ edizione del “Carnevale dei Ragazzi” di Pesaro. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune ha previsto le modifiche alla viabilità riportate nell’ordinanza 368 del 24 febbraio.

Promosso dall’Arcidiocesi, il “Carnevale dei Ragazzi” si svolgerà a partire dalle ore 15 in piazzale Carducci; da qui prenderà il via la sfilata delle 7 allegorie realizzate dalle parrocchie cittadine: “Inside out” (Soria); “Psares D’Egit” (Comunità pastorale del centro storico); “La Pizza Rossini: ai Cappuccen a magnem sol la russen” (Cappuccini); “Bur Dei dell’Olimpo” (San Martino); “Gli intramontabili ’80-’90, gioca come allora, riscopri la magia” (San Carlo Borromeo); “Carramba che sorpresa” (Torraccia); “Libri in maschera” (Loreto).

Il programma prevede due giri nel consueto percorso piazzale Carducci, viale Gramsci, piazzale Matteotti, via Cialdini, via Manzoni poi via San Francesco e, infine, arrivo in Piazza del Popolo per la proclamazione del vincitore.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione il Comune ha emesso l’ordinanza 368, valida dalle ore 12 alle 20.00 per i divieti di sosta e dalle ore 13.30 alle ore 20.00 per quelli di circolazione.

Il divieto di sosta è previsto in: piazzale Carducci su tutta la piazza, piazzale Matteotti all’intersezione con viale Cialdini / viale Gramsci / via San Francesco (area ciclomotori), viale Cialdini (ambo i lati, tratto compreso tra p.le Matteotti e Via Manzoni), viale Manzoni (ambo i lati, da Piazzale Carducci a Viale Cialdini), via Bramante (tratto tra via Montello e p.le Carducci), via Pascoli, via Leopardi, via Giusti (tratto tra via Gramsci e via Giansanti), via Parini, via D’Azeglio, via Zandonai, via Buozzi (nell’area ciclomotori all’intersezione con P.le Matteotti e ultimi stalli 3 di sosta a pagamento).

Il divieto di transito è previsto in: piazzale Carducci, viale Gramsci, via Manzoni, piazzale Matteotti (dall’intersezione con via Don Minzoni a tutta la piazza); viale Cialdini (tratto tra piazzale Matteotti e viale Cavallotti); via Buozzi; via Bramante (tratto tra via Montello e piazza Carducci) via XXIV Maggio (tra via Guidi e piazzale Carducci); via San Decenzio (tra via Giansanti e via Manzoni); via Verdi (tratto tra via Picciola e via Cialdini), via Vanzolini (tratto tra via Picciola e via Cialdini). Il divieto è esteso a tutte le traverse che congiungono viale Gramsci, via Buozzi e via Manzoni.

