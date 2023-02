Pesaro, tutto pronto per il carnevale: dieci carri e 400 figuranti

PESARO – Ritornano i colori e i carri del carnevale.

Si tratta della 66^ edizione del Carnevale dei Ragazzi di Pesaro, organizzata dall’Arcidiocesi con la collaborazione del Comune di Pesaro. Avrà inizio alle ore 15:30 da piazzale Carducci. Saranno 10 le allegorie e oltre 400 i figuranti che sfileranno compiendo due volte il percorso che terminerà in piazzale Carducci, intorno alle 17. Previsto anche il discorso di Rabachèn.

La città di prepara a riabbracciare i colori del Carnevale dei Ragazzi di Pesaro, garantendo anche la sicurezza stradale, come previsto dalle modifiche alla viabilità ordinaria riportate nell’ordinanza 318.

Ordinanza che sarà valida il 19 febbraio, dalle ore 13 alle 20 per i divieti di sosta e dalle 13:30 alle 20 per quelli di circolazione, per consentire lo svolgimento delle sfilate degli oltre 400 figuranti protagonisti dell’appuntamento.

Il divieto di sosta è previsto in: piazzale Carducci su tutta la piazza (la sosta sarà consentita ai veicoli del mercato della Stradomenica fino alle 13:30); in piazzale Matteotti (all’intersezione con viale Cialdini, Gramsci e via San Francesco); in viale Cialdini (ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzale Matteotti e via Manzoni); viale Manzoni; via Bramante (nel tratto tra via Montello e piazzale Carducci); via Pascoli, Leopardi e Giusti (nel tratto tra via Gramsci e via Giansanti); via Parini, via D’Azeglio, via Zandonai e via Buozzi (nell’area ciclomotori all’intersezione con piazzale Matteotti).

L’ordinanza dispone anche il divieto di transito dalle 13:30 alle 20 di domenica, in: piazzale Carducci, viale Gramsci, via Manzoni, piazzale Matteotti (dall’intersezione con via Don Minzoni a tutta la piazza); viale Cialdini (tratto tra piazzale Matteotti e viale Cavallotti); via Buozzi; via Bramante (tratto tra via Montello e piazza Carducci) via XXIV Maggio (tra via Guidi e piazzale Carducci); via San Decenzio (tra via Giansanti e via Manzoni); via Verdi e via Vanzolini (nei tratti tra via Picciola e via Cialdini). Divieto esteso a tutte le traverse che congiungono viale Gramsci, via Buozzi e via Manzoni.