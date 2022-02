Pesaro, carcassa di un delfino rinvenuta sul litorale di Levante

PESARO – La carcassa di un giovane esemplare di delfino è stata rinvenuta nella giornata del 12 febbraio sul litorale di levante, all’altezza del piazzale della Libertà. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che stavano passeggiando sulla battigia; la presenza del cetaceo non è passata inosservata: tante le foto condivise anche sui social.



Del ritrovamento sono stati informati gli uomini della Capitaneria di porto che hanno provveduto alla rimozione dell’esemplare che misurava circa 2 metri. Non è raro che dopo le mareggiate come quelle che si sono registrate nei giorni scorsi il mare restituisca sulla spiaggia le carcasse di alcuni animali tra cui non raramente tartarughe marine.

