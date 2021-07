Pesaro, vede i carabinieri e scappa lasciando l’auto: guida in stato di ebbrezza

Patente ritirata per un 25enne che aveva invertito la marcia in via Flaminia. Raggiunto aveva 0,85 grammi per litro: patente ritirata

PESARO – È piena notte tra sabato e domenica quando i Carabinieri hanno notato una BMW fare inversione di marcia in via Flaminia. L’auto aveva visto il posto di blocco dei militari così ha cercato di cambiare rotta.

Ciò non ha fatto altro che insospettire i carabinieri che hanno voluto vederci chiaro e così hanno seguito la macchina che si è fermata in un distributore di benzina. Il conducente è scappato a piedi e i militari hanno trovato in macchina un passeggero, un tunisino di una ventina d’anni. Il giovane per tutta risposta ha detto di non conoscere il conducente dell’auto e di essere salito in macchina per un passaggio.



Un quarto d’ora dopo è tornato il conducente, un pesarese di 25 anni che voleva riprendersi la sua auto. Ma i carabinieri prima di farlo salire hanno effettuato l’esame del alcoltest ed è emerso che il ragazzo aveva un valore di 0,85 grammi per litro dunque gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.