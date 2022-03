Pesaro, capriolo incastrato in un cancello sul San Bartolo: salvato

PESARO – Il capriolo incastrato e il delicato intervento per salvarlo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di domenica 6 marzo lungo la strada panoramica Adriatica del monte San Bartolo per liberare un capriolo rimasto incastrato in un cancello. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha liberato l’animale utilizzando un divaricatore. Il capriolo, che è rimasto ferito per tentare di liberarsi, è stato consegnato al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici).

Se la caverà, per fortuna tutto è andato liscio. Un altro episodio che dimostra come ormai gli animali selvatici siano sempre più vicini ai centri abitati come accade per cinghiali e lupi.