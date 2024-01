Pesaro, il capodanno dei vandali in piazza Redi

PESARO – Vandali in piazza Redi. Non solo feste, brindisi e fuochi d’artificio per accogliere il nuovo anno. Ma anche teppisti che hanno rovesciato bidoni dell’immondizia, fatto cadere vasi con la terra, spostato rastrelliere e lasciato monopattini in mezzo alla piazza.

I residenti sono stanchi e puntano il dito su alcuni ragazzini già protagonisti di qualche episodio simile. Un mese fa alcuni minorenni avevano dato fuoco a dei cassonetti sul retro del supermercato Conad. Erano stati scoperti dalle telecamere di videosorveglianza del market.

I residenti sono stanchi, come emerge da un post su Facebook: «Oramai le bande giovanile la fanno da padrone, distruggono e danneggiano tutto quello che trovano, comprese le auto». E ancora: «Piazza redi lasciata all’abbandono!!!! Dov’è il sindaco?». E c’è chi abbozza: «Il degrado nasce dai cittadini, dai genitori e dalla maleducazione. Si può mettere un vigilante a sorvegliare ma il problema è un altro».

C’è chi chiede a gran voce l’installazione delle telecamere di videosorveglianza per scoraggiare i baby bulli.