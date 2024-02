Pesaro Capitale, Mms schiera i detective dello sporco: manutenzione e pulizia per il decoro

PESARO – Una task force di Marche Multiservizi in campo per rendere Pesaro ancora più bella e pulita nell’anno della Capitale della Cultura. Saranno operativi per tutto il 2024 i cantonieri di quartiere di MMS che si occuperanno di piccoli interventi di pulizia e manutenzione che contribuiscono in maniera importante a migliorare il decoro urbano e l’immagine della città: dalla raccolta di cartacce, deiezioni canine e mozziconi di sigarette abbandonati terra, alla pulizia di cestini, cassonetti e isole ecologiche informatizzate, fino allo spazzamento. A disposizione degli otto cantonieri di quartiere impiegati su tutto il territorio comunale due mezzi elettrici di ultima generazione che aiuteranno a tenere pulita la città, dal centro storico ai quartieri, in maniera sostenibile senza creare inquinamento atmosferico ed acustico.

«Grazie alla collaborazione con Marche Multiservizi aggiungiamo due nuovi mezzi innovativi e sostenibili e otto operatori, al servizio della Capitale italiana della cultura, dei pesaresi e dei ‘cittadini temporanei’ che ci raggiungeranno durante questo anno straordinario di Pesaro 2024 – spiega l’assessore all’Operatività Enzo Belloni – Sarà più facile e veloce rendere più pulito e bello il territorio e dare sempre maggiori risposte alla città».

«Pesaro2024 è un’opportunità unica per questo territorio e tutti gli attori coinvolti devono dare il proprio contributo per centrare l’obiettivo – spiega il direttore della funzione Ambiente di Marche Multiservizi Franco Macor – Marche Multiservizi intende fare la propria parte potenziando l’attività sul territorio. Per questo motivo abbiamo deciso di investire per rafforzare il servizio dei cantonieri di quartiere che nel 2024 passeranno da quattro a otto. Interverranno in tutto il territorio comunale per piccoli interventi di pulizia e di manutenzione. Ma resta fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini per mantenere la città pulita: sono i piccoli comportamenti quotidiani che possono fare la differenza».