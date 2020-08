Pesaro, dopo il caos di ferragosto si dimette il comandante della polizia locale

PESARO – Caos di ferragosto, si dimette il comandante della polizia locale di Pesaro.

Dopo gli assembramenti e le multe elevate a un paio di stabilimenti balneari, il sindaco aveva chiesto una informativa al comandante Gianni Galdenzi rispetto al ritardo dei controlli. Dopo un paio di giorni e di reazioni politiche si rompe il silenzio. I sindacati hanno criticato il sindaco per aver scaricato le responsabilità sulle forze dell’ordine.

Nella giornata di oggi, l’amministrazione comunale ha preso atto delle dimissioni presentate dal Gianni L.M. Galdenzi dal ruolo di Comandante della Polizia Municipale. «Ritenuto che non vi siano più le condizioni per una proficua collaborazione nell’ambito della polizia locale – scrive Galdenzi -, chiedo di essere assegnato con decorrenza immediata ad altro incarico. Ringrazio per la fiducia accordatami in questi 6 anni di mandato amministrativo».

Al posto di Galdenzi, l’Amministrazione comunale insieme al presidente dell’Unione dei Comuni ha chiesto a Francesca Muzzini di ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Municipale.

Da parte della stessa è arrivata la piena disponibilità per il nuovo incarico.