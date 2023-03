Pesaro, via ai cantieri: «Dalla pavimentazione di via Passeri all’attraversamento di via XI febbraio»

Non solo l'asse verde di via Curiel ma anche le scogliere, la ciclabile del lungofoglia. Pozzi: «Città più bella, vivibile e sicura»

PESARO – Proseguono i lavori di riqualificazione dell’asse verde via Curiel-via Contramine-Via Passeri. Dopo gli interventi alla pavimentazione antistante la chiesa di San Giovanni Battista, che si concluderanno tra pochi giorni, «da martedì 21 marzo inizieranno quelli di rifacimento del tratto di via Passeri di fronte a palazzo Montani Antaldi», ha spiegato l’assessore al Fare Riccardo Pozzi.

«Per circa 10 giorni – continua – verrà garantito, in sicurezza, l’accesso a residenze, uffici e attività commerciali presenti lungo il tratto occupato dall’intervento». Sarà invece interdetto il transito carrabile nel tratto di via Passeri compreso tra via Mazza e via Arco. «Si tratta di un intervento necessario al fine di riqualificare l’aspetto di una tra le vie più frequentate del centro storico».

Compresi nel progetto di restyling dell’asse via Curiel-via Contramine-Via Passeri, «sono pronti a partire anche i lavori per l’ampliamento dell’attraversamento cicolopedonale di viale XI febbraio, verso e da via Nino Bixio. Questo intervento consentirà di allineare, allungare e rendere più sicuro uno dei principali ingressi al centro storico, utilizzato ogni giorno da migliaia di persone tra cui studenti e lavoratori», ha sottolineando Pozzi, annunciando novità anche per l’ingresso al centro storico da via Curiel.

Riqualificazione è la parola d’ordine del mese di marzo. Anche in zona mare gli interventi non si fermano. «Avviata la manutenzione straordinaria delle scogliere di levante per un importo complessivo di 500mila euro. Poi, insieme all’assessore all’Operatività Enzo Belloni stiamo seguendo i lavori di riqualificazione alla pista ciclabile (linea 3 della Bicipolitana) che costeggia il lungofoglia e collega la Baia Flaminia a viale Trieste».